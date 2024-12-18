Макрона не будет на встрече Зеленского с европейскими лидерами: в чем причина

Президент Франции Эмманюэль Макрон пропустит встречу с европейскими лидерами и саммит ЕС. Причиной тому - стихийное бедствие во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Макрон не будет участвовать во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии, Польши, Дании и Нидерландов, которую сегодня организует генеральный секретарь НАТО в Брюсселе.

Кроме того, Макрон не посетит саммит Европейского Союза, запланированный на завтра, 19 декабря. Как сообщают дипломаты в НАТО, не уполномоченные комментировать СМИ, причиной стало стихийное бедствие в заморских территориях Франции.

На совете Макрона будет представлять его немецкий коллега Олаф Шольц.

"В соответствии с устоявшейся практикой между Францией и Германией", - говорится в заявлении президента Франции.

По словам анонимного чиновника из Елисейского дворца, выводы саммита Европейского совета были "предварительно согласованы", и нет никаких "редакционных вопросов", которые, вероятно, возникнут.

"Французские позиции были включены на этап подготовки", - сказал он.

Шторм во Франции

Напомним, что заморский департамент Франции Майотту накрыл самый мощный циклон за последнее столетие - "Чидо". В столице архипелага уничтожены школы, больницы и жилые дома, а десятки людей считаются погибшими.

Подробнее о стихийном бедствии, которое произошло во Франции, можно узнать в материале РБК-Украина.