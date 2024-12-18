Зеленский и Макрон сегодня встретятся в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча состоится в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Как пишет издание, Зеленский и Макрон встретятся в 18:15 по местному времени в Брюсселе. Встреча пройдет на полях саммита Европейского Союза и стран Западных Балкан.

В то же время Макрон может пропустить важную встречу на высшем уровне по Украине, организованную генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, из-за своего отъезда на Майотту.

Визит Зеленского в Брюссель

Недавно стало известно, что Зеленский 18 декабря посетит Брюссель. Во время визита он может встретиться с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС.

Позже вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила поездку Зеленского. Она рассказала, что президент будет участвовать в первом заседании Европейского Совета после назначения его президента.

Сам Зеленский завил, что встретится с лидерами ряда стран Европы в Брюсселе. Он планирует обсудить вопросы дальнобойных возможностей и не только.