"Нужно срочно усилить Украину". Зеленский раскрыл планы на визит в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский уже скоро встретится с лидерами ряда стран Европы в Брюсселе. Он планирует обсудить вопрос дальнобойных возможностей и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы украинского государства и премьера Польши Дональда Туска.

Журналист спросила у Зеленского, будет ли обсуждаться вопрос отправки миротворцев в Украину во время его встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.

"В целом, прежде всего, все, кто там будет, имеют право поднимать тот или иной вопрос. Главное, что нам нужно сейчас срочно усилить Украину и на поле боя, и политически, и геополитически. Как нам иметь одинаковый взгляд на это усиление со всеми лидерами, прежде всего Европы", - ответил он.

По словам президента, важно, чтобы новая команда Дональда Трампа слышала, что все в Европе объединены в стремлении к справедливому миру и результатам. И такие результаты нужны в следующем году.

"И поэтому вопрос может быть не только о контингенте, также будут вопросы, которые Украина должна знать. Это наши дальнобойные возможности, максимальное финансирование нашего внутреннего производства, наших сил, чтобы поддержать Вооруженные силы", - уточнил Зеленский.