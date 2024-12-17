ua en ru
Вт, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Нужно срочно усилить Украину". Зеленский раскрыл планы на визит в Брюссель

Львов, Вторник 17 декабря 2024 19:46
UA EN RU
"Нужно срочно усилить Украину". Зеленский раскрыл планы на визит в Брюссель Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский уже скоро встретится с лидерами ряда стран Европы в Брюсселе. Он планирует обсудить вопрос дальнобойных возможностей и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы украинского государства и премьера Польши Дональда Туска.

Журналист спросила у Зеленского, будет ли обсуждаться вопрос отправки миротворцев в Украину во время его встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.

"В целом, прежде всего, все, кто там будет, имеют право поднимать тот или иной вопрос. Главное, что нам нужно сейчас срочно усилить Украину и на поле боя, и политически, и геополитически. Как нам иметь одинаковый взгляд на это усиление со всеми лидерами, прежде всего Европы", - ответил он.

По словам президента, важно, чтобы новая команда Дональда Трампа слышала, что все в Европе объединены в стремлении к справедливому миру и результатам. И такие результаты нужны в следующем году.

"И поэтому вопрос может быть не только о контингенте, также будут вопросы, которые Украина должна знать. Это наши дальнобойные возможности, максимальное финансирование нашего внутреннего производства, наших сил, чтобы поддержать Вооруженные силы", - уточнил Зеленский.

Визит Зеленского в Брюссель

Напомним, ранее Reuters написало, что президент Украины Владимир Зеленский завтра, 18 декабря, посетит Брюссель. Там у него запланирована встреча с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что Зеленский посетит Брюссель.

В частности, он будет участвовать в первом заседании Европейского Совета после назначения его президента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Брюссель Помощь Украине Война в Украине
NEWS
Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ, - Зеленский
Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ, - Зеленский
DAILY
Игра без правил. Как Запад уступает России и Китаю в борьбе за влияние в мире
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Игра без правил. Как Запад уступает России и Китаю в борьбе за влияние в мире