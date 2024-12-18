Майотту накрыл сокрушительный циклон "Чидо": школы, больницы и здания разрушены

Майотту накрыл самый мощный циклон за последнее столетие - "Чидо". В столице архипелага уничтожены школы, больницы и жилые дома, а десятки людей считаются погибшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Майотта до и после: спутниковые снимки показали масштабы разрушений от циклона "Чидо"

Спутниковые изображения обнаружили разрушения на архипелаге Майотта после самого мощного циклона за последнее столетие.

Масштабы катастрофы, которую вызвал циклон "Чидо", поразили мир. По предварительным оценкам, на французской территории в Индийском океане погибли сотни, возможно, тысячи людей. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал объявить национальный траур и в ближайшее время посетить регион.

Разрушения в столице

В столице Майотты, Мамудзу, школы, больницы и офисы разрушены до основания. С домов срывали крыши, а ветер скоростью более 220 км/ч выкорчевывал деревья. Спутниковые снимки от компании Maxar Technologies показали масштабы трагедии: затопленные районы, разрушенные здания и пропавшие лодки.

Фото: GettyImages

Реакция Франции

На архипелаг прибыли спасатели, военные самолеты и суда с гуманитарной помощью. Министр внутренних дел Франции Бруно Ретайло заявил, что 70% населения понесло серьезные потери. По состоянию на 17 декабря была подтверждена 21 смерть, еще 45 человек в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения Женевьев Дарьессек отметила, что эти данные являются лишь началом и количество жертв может значительно возрасти.

Видео: BBC News

Электроснабжение на архипелаге практически отсутствует, связь оборвана, а доступ ко многим районам затруднен из-за повреждения единственного аэропорта.

Последствия для местных жителей

На Майотте проживает более 320 тысяч человек, значительная часть из которых - мусульмане. К этим потерям добавляются трудности с питьевой водой и продуктами питания. Сенатор Майотты Салама Рамия призвала к немедленной помощи/

Циклон в Мозамбике

Циклон "Чидо" также обрушился на Мозамбик, вызвав гибель 34 человек и травмирование более 300. Всего в стране пострадали более 174 тысяч человек.

Худший циклон за десятилетие

Циклон "Чидо" стал самым мощным с 1930-х годов, достигнув 4-й категории по шкале. По меньшей мере 34 человека погибли в результате циклона "Чидо" в Мозамбике с момента его обрушения на сушу в воскресенье. Франция и соседние страны направляют значительные ресурсы для ликвидации последствий катастрофы, но восстановление займет годы.