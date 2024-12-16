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Посетит Евросовет и не только: стали известны детали визита Зеленского в Брюссель

Понедельник 16 декабря 2024 10:05
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Посетит Евросовет и не только: стали известны детали визита Зеленского в Брюссель Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Роман Кот

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре посетит Брюссель. Там он был приглашен на первое заседание Европейского Совета.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина на форуме "Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны".

"Президент Зеленский приглашен на первое заседание Европейского Совета после назначения его президента. Это очень важный для нас сигнал. Фактически нет разделения между Украиной и государственными членами ЕС. Украина на повестке дня в самом высоком. И, конечно, будет много вопросов, которые планируется обсудить. Встреча в Париже, инициативы Европейской комиссии", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, на этом заседании Европейская комиссия объявит стратегическую визию на следующие пять лет. Это будет касаться и расширения, и по оборонной политике ЕС.

""Безусловно, президент принял приглашение для участия в Евросовете в первую очередь для того, чтобы очертить новому составу европейских институтов приоритеты европейской интеграции, взаимодействия с ЕС, роли Европейского Союза в мирной Европе. И я думаю, что все этого ожидают, потому что он был приглашен в первый же день, когда президент Кошта приступил к своим обязанностям", - отметила она.

Визит Зеленского в Брюссель

В среду, 18 декабря, президент Владимир Зеленский должен отправиться с визитом в Брюссель. Там новый председатель Европейского совета Антонио Кошта созывает саммит Европейского совета.

По предварительным данным, Зеленский во время визита встретится с лидерами ряда европейских стран и стран НАТО. Вероятно, на встрече будет обсуждаться вопрос миротворцев в Украине.

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