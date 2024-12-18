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Макрона не буде на зустрічі Зеленського з європейськими лідерами: у чому причина

Франція, Середа 18 грудня 2024 20:51
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Макрона не буде на зустрічі Зеленського з європейськими лідерами: у чому причина Фото: французький президент Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Франції Емманюель Макрон пропустить зустріч з європейськими лідерами та саміт ЄС. Причиною тому - стихійне лихо у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Макрон не братиме участі у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Італії, Польщі, Данії та Нідерландів, яку сьогодні організовує генеральний секретар НАТО в Брюсселі.

Крім того, Макрон не відвідає саміт Європейського Союзу, запланований на завтра, 19 грудня. Як повідомляють дипломати в НАТО, не уповноважені коментувати ЗМІ, причиною стало стихійне лихо в заморських територіях Франції.

На раді Макрона представлятиме його німецький колега Олаф Шольц.

"Відповідно до усталеної практики між Францією та Німеччиною", - йдеться в заяві президента Франції.

За словами анонімного чиновника з Єлисейського палацу, висновки саміту Європейської ради були "попередньо узгоджені", і немає жодних "редакційних питань", які, ймовірно, виникнуть.

"Французькі позиції були включені на етап підготовки", - сказав він.

Шторм у Франції

Нагадаємо, що заморський департамент Франції Майотту накрив найпотужніший циклон за останнє століття - "Чідо". У столиці архіпелагу знищено школи, лікарні та житлові будинки, а десятки людей вважаються загиблими.

Детальніше про стихійне лихо, що відбулось у Франції, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що сьогодні у Макрона запланована особиста зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбудеться у Брюсселі.

Зауважимо, що сьогодні Зеленський відправився до Брюсселю. Під час візиту він може зустрітись з лідерами Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС.

Водночас президент візьме участь у першому засіданні Європейської Ради після призначення її президента.

Сам Зеленський раніше завив, що зустрінеться з лідерами низки країн Європи в Брюсселі. Він планує обговорити питання далекобійних можливостей і не тільки.

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