Макрона не буде на зустрічі Зеленського з європейськими лідерами: у чому причина
Президент Франції Емманюель Макрон пропустить зустріч з європейськими лідерами та саміт ЄС. Причиною тому - стихійне лихо у Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Макрон не братиме участі у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Італії, Польщі, Данії та Нідерландів, яку сьогодні організовує генеральний секретар НАТО в Брюсселі.
Крім того, Макрон не відвідає саміт Європейського Союзу, запланований на завтра, 19 грудня. Як повідомляють дипломати в НАТО, не уповноважені коментувати ЗМІ, причиною стало стихійне лихо в заморських територіях Франції.
На раді Макрона представлятиме його німецький колега Олаф Шольц.
"Відповідно до усталеної практики між Францією та Німеччиною", - йдеться в заяві президента Франції.
За словами анонімного чиновника з Єлисейського палацу, висновки саміту Європейської ради були "попередньо узгоджені", і немає жодних "редакційних питань", які, ймовірно, виникнуть.
"Французькі позиції були включені на етап підготовки", - сказав він.
Шторм у Франції
Нагадаємо, що заморський департамент Франції Майотту накрив найпотужніший циклон за останнє століття - "Чідо". У столиці архіпелагу знищено школи, лікарні та житлові будинки, а десятки людей вважаються загиблими.
Детальніше про стихійне лихо, що відбулось у Франції, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що сьогодні у Макрона запланована особиста зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбудеться у Брюсселі.
Зауважимо, що сьогодні Зеленський відправився до Брюсселю. Під час візиту він може зустрітись з лідерами Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС.
Водночас президент візьме участь у першому засіданні Європейської Ради після призначення її президента.
Сам Зеленський раніше завив, що зустрінеться з лідерами низки країн Європи в Брюсселі. Він планує обговорити питання далекобійних можливостей і не тільки.
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