ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон заявив, що Україна має повернутися до переговорів з РФ і назвав умову

Новость на русском →
Париж, Середа 15 червня 2022 12:16
Макрон заявив, що Україна має повернутися до переговорів з РФ і назвав умову Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україні доведеться знову сісти за стіл переговорів з Росією. Це може відбутися за умови, якщо буде припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Емануеля Макрона, яку цитує TF1 Info.

"Єдиний бажаний результат цього конфлікту - це або військова перемога України, або перемовини, тому що вогонь рано чи пізно припиниться і це дозволить укласти угоду між Україною та РФ. Тож у якийсь момент доведеться говорити з Росією", - сказав Макрон.

Нагадаємо нещодавно стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну вже цього тижня.

Втім, в Єлисейському палаці повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон не має твердих планів здійснити візит в Україну під час повномасштабного вторгнення Росії.

Сам же президент останнім часом виступив із провокаційною заявою, в якій закликав не принижувати Росії, щоб нібито після завершення війни проти України вона змогла вийти з політичної ізоляції. На що отримав хвилю критики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні
Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського