ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон заявил, что Украина должна вернуться к переговорам с РФ и назвал условие

Новина українською →
Париж, Среда 15 июня 2022 12:16
Макрон заявил, что Украина должна вернуться к переговорам с РФ и назвал условие Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украине придется снова сесть за стол переговоров с Россией. Это может произойти при условии, если будет прекращение боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эмануэля Макрона, которое цитирует TF1 Info.

"Единственный желаемый исход из этого конфликта - это либо военная победа Украины, или переговоры, потому что огонь рано или поздно прекратится и это позволит заключить соглашение между Украиной и РФ. Поэтому в какой-то момент придется говорить с Россией", - сказал Макрон.

Напомним недавно стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину уже на этой неделе.

Впрочем, в Елисейском дворце сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон не имеет твердых планов осуществить визит в Украину во время полномасштабного вторжения России.

Сам же президент в последнее время выступил с провокационным заявлением, в котором призвал не унижать Россию, чтобы якобы после завершения войны против Украины она смогла выйти из политической изоляции. На что получил волну критики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Война России против Украины
NEWS
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского