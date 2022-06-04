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Кулеба відповів на заклик Макрона не принижувати Росію

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Україна, Субота 04 червня 2022 16:52
Кулеба відповів на заклик Макрона не принижувати Росію Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Заклики уникати приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка до цього закликає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter на слова президента Франції Еммануеля Макрона.

"Це Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитись на тому, як поставити Росію на місце", - запевнив він.

За словами міністра, саме нейтралізація Росії "принесе мир та врятує життя".

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росію не треба принижувати зараз, щоб після завершення війни в Україні можна було вивести її з ізоляції.

Раніше Макрон не виключив, що війна в Україні може поширитися на сусідні країни.

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Дмитро Кулеба Еммануель Макрон
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