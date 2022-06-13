У Макрона немає чітких планів відвідати Україну, - Єлисейський палац

Президент Франції Еммануель Макрон не має твердих планів здійснити візит в Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Останній раз Макрон відвідав Київ 8 лютого в рамках зусиль з деескалації напруженості навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Президент сказав, що відвідає Україну у відповідний момент. Вивчається кілька варіантів, на даному етапі нічого не визначено", - заявили в Єлисейському палаці.

На відміну від кількох європейських лідерів, Макрон не відвідував Україну з моменту початку російського вторгнення 24 лютого.

Французький президент, який в даний час головує в Раді ЄС, неодноразово говорив, що поїде в Україну, коли це буде "корисно".