Трамп обещает уничтожить газовое месторождение "Южный Парс", если Иран снова атакует Катар

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет атаковать газовое месторождение Ирана "Южный Парс", если Тегеран не будет наносить удары по Катару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост лидера США в соцсети Truth Social.

Трамп признал, что Израиль, "разгневанный событиями" на Ближнем Востоке, атаковал крупное газовое месторождение "Южный Парс" в Иране. Но говорит, что пострадала лишь "относительно небольшая часть месторождения".

Также он утверждает, что США и Катар вообще ничего не знали и не были причастны к атаке, добавив, что Иран, не знал об этом, из-за чего "неоправданно и несправедливо атаковал часть катарского объекта по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Теперь Трамп обещает, что никаких подобных атак по Ирану больше не будет, но есть все уже условие.

"Израиль больше не будет совершать никаких атак на это чрезвычайно важное и ценное месторождение "Южный Парс", если только Иран не решит опрометчиво атаковать совершенно безобидного человека, в данном случае, Катар", - написал президент США.

Он добавил, что если атака по Катару еще раз произойдет, тогда США "с помощью или без помощи Израиля - уничтожат все газовое месторождение "Южный Парс"". По словам Трампа, это уничтожение будет "с такой силой и мощью, каких Иран прежде не видел".

"Я не хочу санкционировать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана, но если катарский завод по производству сжиженного природного газа снова подвергнется нападению, я без колебаний это сделаю", - резюмировал Дональд Трамп.

Тем временем CNN сославшись на Минобороны Катара пишет, что Иран снова нанес удары баллистикой по промышленному городу Рас-Лаффан - главному энергетическому центру Катара. Это произошло всего через несколько часов после предыдущей атаки и принесло ущерб.

По данным компании QatarEnergy, предыдущая атака причинила значительный ущерб.