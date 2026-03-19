Удары по крупнейшему СПГ в мире запустят худший сценарий на рынке топлива, - Bloomberg

13:40 19.03.2026 Чт
3 мин
Ни о каком "потолке" в цене на нефть в мире речь пока не идет
aimg Елена Чупровская
Удары по крупнейшему СПГ в мире запустят худший сценарий на рынке топлива, - Bloomberg Фото: остановить рост цен на топливо сейчас почти невозможно (Getty Images)

Удары по объектам газовой и нефтяной инфраструктуры Персидского залива вывели цены на топливо на новый уровень - и аналитики предупреждают: худшее еще впереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Иран дважды за 12 часов атаковал крупнейший СПГ во всем мире, который находится в Катаре

"120 долларов - не потолок, а отправная точка"

Именно так описал ситуацию Харис Хуршид, главный инвестиционный директор Karobaar Capital LP в Чикаго.

"Рынок все еще недооценивает и не полностью оценивает риск того, насколько быстро это может обостриться. Если это приведет к прямым ударам, то 120 долларов не будут потолком, а отправной точкой", - сказал он.

С начала войны США и Израиля против Ирана нефть уже подорожала примерно на 60%. Еще 18 марта Brent впервые пересекла отметку 111 долларов. За сутки - уже 119.

Что произошло с Рас-Лаффаном

Главный удар пришелся на промышленный комплекс Рас-Лаффан в Катаре - крупнейший в мире центр производства сжиженного природного газа (СПГ). Иран атаковал его дважды за 12 часов.

Государственная компания QatarEnergy подтвердила: несколько заводов получили значительные повреждения, возникли масштабные пожары.

"Вероятно, речь идет о месяцах ремонтных работ. В худшем случае Рас-Лаффан может не перезапуститься в 2026 году", - сказала Анн-Софи Корбо, исследовательница Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Газоперерабатывающий завод Pearl компании Shell Plc также получил повреждения. Пожар потушили, персонал не пострадал.

Последствия для мирового рынка

Большая часть ближневосточного СПГ идет в Азию, но длительные перебои с поставками ударят по ценам во всем мире. Фьючерсы на газ в США выросли на 6,5% за день.

"Последняя волна атак на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе лишь подтверждает ужасные перспективы поставок из региона на ближайшие месяцы", - заявил Флоренс Шмит, энергетический стратег Rabobank.

Восстановить трубопроводы после завершения боевых действий можно относительно быстро. Зато серьезно поврежденные производственные комплексы могут простаивать месяцами.

Почему это важно

После ударов США и Израиля по иранским объектам Тегеран закрыл Ормузский пролив - и Саудовская Аравия переориентировала часть нефтяного экспорта на порт Янбу.

Катар осудил атаки и выгнал посла Ирана, дав ему 24 часа на выезд из страны.

Стоимость нефти марки Brent резко выросла, мгновенно потянув за собой цены на топливо в мире. 18 марта она обновила рекорд.

США на фоне ценового скачка временно смягчили санкции против России - разрешили в течение 30 дней вывозить уже отгруженную нефть и нефтепродукты.

Китай воспользовался этим решением: после четырехмесячного перерыва он готовится возобновить закупки российского сырья.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ на рост цен на топливо призвал ЕС усилить - а не ослабить - санкционное давление на Россию и безотлагательно принять 20-й пакет санкций.

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО