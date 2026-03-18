Иран баллистикой ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре

Иран нанес удар по Катару, в результате чего одна из баллистических ракет попала в промышленный город Рас-Лаффан - ключевой центр производства сжиженного природного газа. На объекте возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Катара.

"Гражданская оборона борется с пожаром в районе Рас-Лаффан после иранского обстрела", - сообщили в ведомстве.

Компания QatarEnergy подтвердила атаку и сообщила о значительных повреждениях.

"Для ликвидации пожаров, возникших в результате аварии, были немедленно привлечены аварийно-спасательные бригады, поскольку нанесен значительный ущерб. Местонахождение всего персонала установлено, и на данный момент о жертвах не сообщается", - говорится в заявлении компании на Х.

Впоследствии в катарском министерстве сообщили, что спасателям удалось взять пожар под контроль.

Рас-Лаффан является ключевым энергетическим центром страны, где расположен один из крупнейших в мире комплексов по сжиженному природному газу.

В то же время, как пишет CNN, Министерство иностранных дел Катара назвало атаку "опасной эскалацией" и "грубым нарушением суверенитета".