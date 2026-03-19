Катар выгнал посла Ирана после удара по крупнейшему в мире заводу СПГ

Катар высылает иранского посла после ракетного обстрела города Рас-Лаффан, где находится один из крупнейших в мире комплексов сжиженного природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Известно, что иранским дипломатам дали 24 часа на то, чтобы они убрались из Катара.

"Министерство иностранных дел Катара объявило военных и атташе по безопасности посольства Ирана вместе с их персоналом персонами нон грата и требует, чтобы они покинули Катар в течение 24 часов", - пишет издание, ссылаясь на информацию ведомства.