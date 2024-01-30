Макрон призвал Европу быть готовой компенсировать сокращение помощи Украине от США

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы в случае возможного снижения объемов помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки или ее прекращения быть готовыми компенсировать необходимый уровень поддержки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

В ходе сегодняшней пресс-конференции в Стокгольме с президентом Швеции Ульфом Кристерссоном Макрон призвал европейцев к поддержке Украины "в долгосрочной перспективе".

Он также отреагировал на ситуацию с проблемами утверждения в США финансирования дальнейшей помощи Украине.

"Мы должны организовать себя таким образом, чтобы если Соединенные Штаты сделают суверенный выбор прекратить эту помощь или сократить ее, это не должно иметь влияния на местах", - подчеркнул французский президент.

Вопрос о помощи США для Украины

Напомним, в октябре прошлого года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект 106 млрд. долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить для Украины, а 14,3 млрд долларов - для Израиля.

Однако в декабре американский Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету помощи. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Конгресс от возможных последствий, если законодатели не примут законопроект, в котором заложено выделение финансирования для помощи Украине.

Добавим, на днях издание The Washington Post писало о том, что администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Украины, которая снизит акцент на деоккупации территорий и сосредоточится на помощи в отражении новых российских наступлений, в частности на укрепление ВСУ и экономики страны.

Помощь Украине от Франции

Франция с начала полномасштабной войны России против Украины является одним из основных европейских союзников. Париж оказывает активную финансовую и военную помощь Киеву.

Ранее стало известно, что Франция изменила тактику поставок оружия в Украину.

Так недавно стало известно, что пилоты ВСУ в 2024 году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи. Также сообщалось, что Украина и Франция наращивают сотрудничество в области противовоздушной обороны.