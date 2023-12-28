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Украина и Франция наращивают сотрудничество в области противовоздушной обороны

Четверг 28 декабря 2023 15:02
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Украина и Франция наращивают сотрудничество в области противовоздушной обороны Фото: французский ЗРК Crotale (thalesgroup.com)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время встречи с делегацией Сената Франции поблагодарил французскую сторону за участие в коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

Учредительное заседание этой коалиции прошло в Берлине под председательством Франции и Германии.

По словам Гаврилюка, в рамках деятельности коалиции Минобороны рассчитывает на дополнительную поставку современных систем ПВО и ракет в них.

"Нам необходимы дополнительные зенитные управляемые ракеты и радиолокационные разведки, в первую очередь для выявления и уничтожения вражеских баллистических ракет", - отметил замминистра.

Он также подчеркнул заинтересованность в подготовке украинских военных пилотов на территории Франции, в частности, в увеличении мест подготовки технического и вспомогательного персонала для обслуживания самолетов западного типа.

Помощь Украине от Франции

С момента широкомасштабного вторжения РФ в Украину, Франция является одной из европейских стран, которая оказывает активную финансовую и военную поддержку нашей стране.

Недавно сообщалось, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году прибудут во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.

Месяц назад правительство Франции заявило о намерениях выделить еще 200 млн евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупки французской техники.

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