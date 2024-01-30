Последствия прекращения помощи США Украине уже сейчас можно увидеть на поле боя, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Конгресс от возможных последствий, если законодатели не примут законопроект в котором заложено выделение финансирования для помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Блинкена и Генсека НАТО.
Глава Государственного департамента США предупредил, что в случае непринятия Конгрессом решения о выделении финансирования для помощи Украине могут пострадать достижения украинцев и все международные усилия, направленные против РФ.
"В случае отсутствия этого дополнительного финансирования мы пошлем важный и ложный месседж всем нашим противникам о том, что мы несерьезно относимся к защите свободы и защите демократии. Последствия прекращения помощи Украине со стороны США уже сейчас можно увидеть на поле боя", - сказал Блинкен.
Он также добавил, что, несмотря на споры вокруг законопроекта в Конгрессе США, сохраняется двухпартийная поддержка Украины и выразил надежду, что законодатели вскоре достигнут консенсуса.
Проблемы с помощью США для Украины
В октябре 2023 г. президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект на выделение 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить Киеву.
Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому законопроекту. Причиной стали требования республиканцев добавить туда более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.
Как сообщает The Guardian, уже сейчас Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Текст документа планируется обнародовать в ближайшие дни.
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