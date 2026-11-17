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Государство готовится выставить на продажу сразу два крупных банка – Укргазбанк и Сенс Банк. Сделка может принести бюджету как минимум 32 миллиарда гривен.

Когда состоятся торги, уйдут ли прибыльные активы с молотка во время войны и кто может стать их новым владельцем – в материале РБК-Украина.

Главное:

Старт подготовки : Кабмин создал комиссию для продажи госпакетов акций Укргазбанка (94,94%) и Сенс Банка (100%), привлекши международного советника N. M. Rothschild & Sons Limited.

: Кабмин создал комиссию для продажи госпакетов акций Укргазбанка (94,94%) и Сенс Банка (100%), привлекши международного советника N. M. Rothschild & Sons Limited. Сроки торгов : По предварительному плану советника, конкурсы по продаже обоих финучреждений ориентировочно состоятся в 2027-2028 годах.

: По предварительному плану советника, конкурсы по продаже обоих финучреждений ориентировочно состоятся в 2027-2028 годах. Цена вопроса : Продажа двух банков может принести госбюджету как минимум 32 млрд грн (по оптимистичным оценкам – до 45 млрд грн).

: Продажа двух банков может принести госбюджету как минимум 32 млрд грн (по оптимистичным оценкам – до 45 млрд грн). Вероятные покупатели : Претендовать на активы могут банковские группы из Центральной и Восточной Европы, а также украинские инвесторы, в частности группа TAS Сергея Тигипко.

: Претендовать на активы могут банковские группы из Центральной и Восточной Европы, а также украинские инвесторы, в частности группа TAS Сергея Тигипко. Главные риски : Из-за войны круг покупателей узок, а каждый претендент будет проходить проверку АМКУ и НБУ. Самым сложным называют продажу Сенс Банка из-за политического шлейфа.

: Из-за войны круг покупателей узок, а каждый претендент будет проходить проверку АМКУ и НБУ. Самым сложным называют продажу Сенс Банка из-за политического шлейфа. Судьба других госбанков: ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк, скорее всего, будут оставаться в государственной собственности еще длительное время для финансирования оборонных проектов и покупки ОВГЗ.

Госбанки – на конкурс: стоит ли государству продавать банковские активы

Правительство планировало распродажу госбанков еще до большой войны. В сентябре 2020 года Кабмин одобрил основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, где речь шла о плане менее чем за пять лет уменьшить долю рынка государственных банков до 25%. Стояла задача продать львиную долю финучреждений иностранным и местным стратегическим инвесторам, международным финансовым организациям.

Однако до реальных конкурсов или даже понятной предпродажной подготовки дело не дошло, а присутствие государства в банковском секторе даже выросло, ведь после национализации Сенс Банка в 2023 году 100% акций этого банка перешли во владение государства в лице Министерства финансов.

Сейчас доля госбанков несущественно сокращается. По данным НБУ, доля чистых активов государственных банков составляла по состоянию на начало третьего квартала 2026 года 50,3%, сократившись на 1,9 п. п. за год (главным образом из-за прироста чистых активов в других группах банков). А вот в средствах населения доля государственных банков выше – 61,1%.

Фото: Государственные банки Украины в цифрах (инфографика РБК-Украина)

Стоит также упомянуть об уровне прибыльности государственных банков. Ведь доходы банков влияют на решения государства об их продаже. Сегодня все госбанки являются прибыльными и платят государству миллиарды как в виде налогов, так и в виде дивидендов.

Например, ПриватБанк в прошлом году по решению акционера направил в государственный бюджет сумму дивидендов в размере 32,1 млрд грн. В этом году за 9 месяцев чистая прибыль ПриватБанка составила 36,9 млрд грн. Меньше прибыли получили другие государственные банки, которые, однако, остаются стабильными, ликвидными и прибыльными учреждениями на рынке.

Ощадбанк за девять месяцев 2026 года получил чистую прибыль в размере 3,96 млрд грн, Укрэксимбанк – 3,2 млрд грн, Сенс Банк – 1,12 млрд грн, а чистая прибыль Укргазбанка за 9 месяцев – 2,44 млрд грн.

По мнению старшего экономиста ЦЭС Максима Самойлюка, сокращать долю государства в банковском секторе нужно, хотя это и не касается всех банков. Эксперт отметил: сейчас государство контролирует около половины банковских активов – это один из самых высоких показателей в Европе.

"В то же время во время войны часть банков должна оставаться государственной, в частности для финансирования оборонных проектов, к которым иностранные банки не всегда могут иметь доступ из-за вопросов безопасности. Целью на этом этапе может быть не полная приватизация всех банков, а постепенное сокращение государственной доли и обеспечение равных условий конкуренции", – отметил Самойлюк в комментарии РБК-Украина.

Директор инвестиционно-банковского департамента Concorde Capital Игорь Сотник также подчеркивает необходимость снижения участия государства в банках.

"Госбанки искажают конкуренцию не только в кредитовании, но и в депозитах, РКО, зарплатных проектах, обслуживании госкомпаний и бюджетных потоков. В то же время во время войны они выполняют стабилизационную функцию. Поэтому оптимальная модель заключается в сохранении нескольких системных госбанков и продаже тех, которые оказались в государственной собственности вынужденно: Сенс Банка и Укргазбанка", – уверен Игорь Сотник.

Процедура продажи Укргазбанка и Сенс Банка: когда планируется конкурс

В Министерстве финансов на запрос РБК-Украина сообщили, что процедура продажи государственных пакетов акций банков предусматривает такие дальнейшие шаги, как утверждение порядка продажи всех акций указанных банков, принадлежащих государству; публичное объявление о начале конкурса; определение потенциальных инвесторов и оценка уровня их заинтересованности в приобретении банков.

"Активное участие в процессе определения потенциальных инвесторов и оценки их заинтересованности будет принимать компания N. M. Rothschild & Sons Limited", – рассказали в Министерстве финансов, а также добавили, что планируется продать все акции Укргазбанка и Сенс Банка, принадлежащие государству. То есть речь идет о 94,94% акций Укргазбанка и 100% акций Сенс Банка.

Предпродажная подготовка банков уже началась. В пресс-службе Укргазбанка РБК-Украина рассказали, что сейчас рабочая группа вместе с Минфином прорабатывает проект постановления Кабмина о продаже государственных пакетов акций Сенс Банка и UGB (Укргазбанк) и утверждении Порядка проведения конкурса по продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков.

"Без качественной подготовки переход к новому владельцу будет менее эффективным и создаст дополнительные риски для клиентов банков, прежде всего относительно непрерывности обслуживания", – предостерегает Игорь Сотник.

В Сенс Банке в ответе на запрос РБК-Украина рассказали, что уже перешли к практической работе с финансовым советником N. M. Rothschild & Sons Limited, с которым подписан трехсторонний договор с участием Министерства финансов Украины.

"Сейчас основной фокус – проведение комплексного анализа деятельности банка (due diligence), оценка его инвестиционной привлекательности и подготовка информации для потенциальных инвесторов. Наши профильные команды вовлечены в эти процессы и тесно сотрудничают с финансовым советником", – говорится в ответе пресс-службы Сенс Банка.

Там также проинформировали, что следующим шагом будет подготовка советником информационных материалов, поиск и привлечение потенциальных инвесторов, а также формирование условий будущего конкурса, за что отвечает комиссия.

Отдельным этапом станет принятие Кабмином официального решения о продаже государственного пакета акций в соответствии с установленной законодательством процедурой. И только после этого состоится организация конкурса и проведение торгов.

Относительно возможной даты проведения конкурса, то из ответа Укргазбанка на запрос РБК-Украина следует, что советник N. M. Rothschild & Sons Limited уже представил предварительную дорожную карту, согласно которой плановый ориентир продажи – 2027-2028 годы при наличии спроса и благоприятных рыночных условий.

В Укргазбанке объяснили, что сейчас первоочередная задача банка – качественная подготовка информации: финансовых показателей, данных о кредитном портфеле и обязательствах, стратегии, бизнес-плана и финансовой модели.

Кто может купить крупные банки и сколько получит государство

Полномасштабная война отложила приватизацию банков, говорит Максим Самойлюк. В то же время, отмечает он, изменились и стимулы самого государства: госбанки стали прибыльными и начали приносить бюджету значительные доходы, поэтому заинтересованность государства в их продаже уменьшилась.

"На этот раз шансов больше: есть комиссия, советник, обязательства перед МВФ и ЕС. Главный риск срыва – снова попытка угадать "лучший момент" или ждать "справедливой" цены вместо рыночной", – отметил Максим Самойлюк.

Эксперты считают, что даже во время полномасштабной войны провести успешный конкурс по продаже пакетов акций Укргазбанка и Сенс Банка не выглядит совсем нереалистичным.

Смысл Банк (фото sensebank.com.ua)

"Война влияет на круг покупателей и цену: инвесторы будут закладывать премию за риск. Идеального момента не будет никогда: аргумент для дисконта найдется всегда, так же как и аргумент для более высокой цены", – говорит Игорь Сотник.

Однако некоторый скепсис на рынке все же присутствует, ведь крупные финансовые активы требуют и наилучшей предпродажной подготовки, и более тщательных поисков инвесторов, и максимальной прозрачности, говорят опрошенные РБК-Украина специалисты.

"Покупка активов во время войны – дело не для слабонервных, особенно когда речь идет о крупных активах. Поэтому спрос мы видим прежде всего на небольшие банки, в частности, на банки-лицензии. Создание комиссии по подготовке к продаже – логичный шаг, но он еще не означает, что сделка состоится: от подготовки до реального конкурса с деньгами инвесторов дистанция большая", – отметил Михаил Демкив, финансовый аналитик инвестгруппы ICU.

Эксперт считает, что более сложной выглядит продажа Сенс Банка, вокруг которого в последнее время чрезвычайно много политики, обвинений в искажении отчетности и других проблем.

"Это существенно усложняет продажу, ведь у покупателя появляется еще больше рисков, а значит, и требований к дисконту и гарантиям. Хотел бы ошибиться, но я не верю в продажу этого финансового учреждения в ближайшее время", – говорит Михаил Демкив.

Среди возможных претендентов на Укргазбанк и Сенс Банк могут быть как банковские группы из Центральной и Восточной Европы, так и украинские частные инвесторы, прежде всего группа TAS Сергея Тигипко.

"Группа TAS имеет опыт приобретения и развития банков. В 2016 году Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank. В 2025 Сергей Тигипко выкупил Идея Банк. Также заинтересованными в покупке госбанков могут быть крупные частные банки, для которых покупка является более быстрым путем к масштабу", – рассуждает Игорь Сотник.

Максим Самойлюк подчеркнул: круг покупателей – узкий, и проблема – не только в войне. "Каждого покупателя ждут три фильтра: Антимонопольный комитет, НБУ и комиссия по продаже, где, скорее всего, будут и представители доноров. Пройти их может прежде всего крупная банковская группа с четким бизнес-смыслом прихода в Украину. Таких немного", – отметил эксперт.

Успешная продажа двух государственных банков может принести государственному бюджету не менее 32 млрд грн. Возможны и более оптимистичные цифры. Капитал Укргазбанка сейчас составляет 22,3 млрд грн, а Сенс Банка – около 15,9 млрд грн. По мнению Игоря Сотника, оценка банков может колебаться от 0,8 до 1,3 капитала.

"Ориентировочная оценка Укргазбанка – 0,9-1,2x капитала, то есть примерно 20-27 млрд грн. Премия за больший размер. По Сенс Банку оценка – 0,8-1,1х капитала, то есть примерно 12-18 млрд грн. Верхняя граница достижима при условии качественной подготовки, снижения объема неработающих кредитов (NPL) и конкуренции между несколькими покупателями", – отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Менее позитивный сценарий предложил Максим Самойлюк, который считает, что рыночная оценка госбанков будет находиться в пределах 0,5-1 капитала.

"В мирное время нормальный прибыльный банк, который имеет смысл покупать, оценивают примерно в 1,5-1,7 капитала. Мультипликаторы 4-7 капиталов, как на пике 2000-х, были исключением и сегодня невозможны. Сейчас рыночные оценки для Сенс Банка и Укргазбанка колеблются от 0,5 до 1 капитала", – уверен Максим Самойлюк.

Будущее банков: что будет дальше с государственными банковскими активами

Путь к будущей продаже пакетов акций Укргазбанка и Сенс Банка может быть довольно длительным и учитывать как ситуацию с безопасностью, так и экономическую реальность и ситуацию с инвестиционной активностью.

Однако шансы на выход государства из этих банковских активов – довольно высокие.

"Сенс Банк и Укргазбанк для государства не являются стратегическими, поэтому их продажа имеет логику. Нынешние шансы на продажу выше, чем раньше: есть специальный закон, международный советник, комиссия и поддержка партнеров", – подчеркнул Игорь Сотник.

Если стратегический план государства по приватизации Укргазбанка и Сенс Банка уже вполне понятен, то с другими тремя крупными госбанками – совсем другая ситуация. Пока нет четких сведений, как и когда состоится полная или частичная продажа ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Довоенные документы предусматривали приход институционального инвестора в капитал Ощадбанка, и одним из заинтересованных претендентов на акции выступал Европейский банк реконструкции и развития.

Даже в феврале 2022 года, за три недели до полномасштабного вторжения, продолжалось обсуждение "реализации продажи пакета акций Ощадбанка" между министром финансов Сергеем Марченко и директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне. Впоследствии разговоры о возможном участии ЕБРР в капитале банка прекратились. Однако они могут возобновиться, конечно, уже после войны.

Более сложной выглядит перспектива продажи системного ПриватБанка, крупнейшего финучреждения в стране. Ведь доля этого банка в активах всей системы составляет 22,7%, а доля в средствах физлиц – более 37%. А еще есть такой фактор, как судебные дела с бывшими владельцами.

ПриватБанк окончательно выиграл дело на 3 млрд долларов против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Высоком суде Англии. Но многолетние суды с эксвладельцами банка могут в будущем негативно сказаться на перспективе продажи финучреждения стратегическому инвестору, если государство все же решит продать этот актив.

Поэтому пока вероятным выглядит сценарий, когда даже после войны Ощадбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк будут оставаться длительное время в государственной собственности. Ведь банковские активы необходимы государству и для быстрой реализации специальных кредитных программ, для финансирования приоритетных направлений экономики, и для покупки больших объемов государственных ценных бумаг.

Сегодня государственные банки – главные покупатели выпущенных Минфином ОВГЗ, то есть финансируют потребности государственного бюджета. По состоянию на начало сентября объем ОВГЗ на балансе госбанков превысил 667,3 млрд гривен, а это – более 72% объема всех государственных ценных бумаг в банковской системе.