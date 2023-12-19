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Украинские пилоты в следующем году начнут проходить обучение во Франции

Франция, Вторник 19 декабря 2023 21:53
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Украинские пилоты в следующем году начнут проходить обучение во Франции Архивное фото: Украинские пилоты в следующем году начнут проходить обучение во Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции.

"15 мая 2023 года президент республики Эмманюэль Макрон заявил, что Франция предложила Украине возможность обучать летчиков-истребителей совместно с рядом европейских партнеров", - говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что первые украинские пилоты прибудут в начале 2024 года.

"После начальной подготовки, проведенной во Франции, они продолжат обучение на истребительной авиации под руководством наших партнеров", - добавили в Министерстве вооруженных сил Франции.

Украинские пилоты и французские самолеты

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские пилоты якобы проходят обучение на Mirage 2000 во Франции. Позже спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг такие данные.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что истребители Mirage 2000 не отвечают нескольким важным характеристикам, которые Украина считает приоритетными.

В начале сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о тренировках украинских пилотов на истребителях F-16.

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