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Франция изменит тактику поставок оружия в Украину: посол раскрыл детали

Украина, Вторник 02 января 2024 13:37
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Франция изменит тактику поставок оружия в Украину: посол раскрыл детали Фото: посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер (diplomacyandcommerce hr)
Автор: Наталия Гурковская

Франция и дальше будет продолжать помогать Украине оружием. В то же время тактика этих поставок изменится.

Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер, пишет РБК-Украина со ссылкой на France Info.

"Поддержка Франции в поставках военной техники, естественно, продолжается. Она будет постепенно менять свою природу, поскольку целью является производство больше оружия в Украине, а не только путем пожертвований или закупок", - пояснил он.

В то же время, по словам Гаэля Вейсьера, естественно, что для перехода от одной стратегии к другой нужно немного времени.

Глава МИД Франции в ближайшие дни посетит Украину

Более того, как отметил посол, есть политическая поддержка этой стратегии поставок оружия Украине, которую обеспечивает, в частности, Катрин Колонна (министр иностранных дел Франции - ред.). Она регулярно посещает Украину, совершив уже пять визитов в Украину.

"На данный момент мы снова работаем над шестым визитом Катрин Колонна в ближайшие дни, я пока не могу объявить дату, но в ближайшие дни. И конечно, мы тоже работаем над другими турами", - добавил Вейсьер.

Помощь Украине от Франции

С момента широкомасштабного вторжения России в Украину Франция является одной из европейских стран, оказывающей активную финансовую и военную поддержку нашей стране.

К примеру, недавно стало известно о том, что пилоты Вооруженных сил Украины в следующем году начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.

В частности месяц назад Париж заявил о намерениях выделить еще 200 млн евро в фонд поддержки Украины, что позволит украинской армии продолжать закупки французской техники.

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