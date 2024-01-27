США работают над новой стратегией помощи Украине, впрочем, есть нюанс, - WP

Администрация президента США Джо Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, которая уменьшит акцент на деоккупации территорий и сосредоточится на помощи отразить новые российские наступления, в частности на укреплении Вооруженных сил и экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

План резко отличается от того, что было в прошлом году, когда Соединенные Штаты Америки и союзники направили тренеров и современное оборудование, надеясь, что это поможет быстро оттеснить российские войска.

Сейчас идея заключается в том, чтобы Украина удерживала свои позиции на поле боя, но стала намного сильнее к концу 2024 года.

Планы США являются частью многосторонних усилий почти трех десятков стран, которые поддерживают Украину, обещая ей долгосрочную безопасность и экономическую поддержку - как ввиду необходимости, учитывая "неутешительные результаты прошлогоднего контрнаступления и убеждение, что аналогичные усилия в этом году, вероятно, принесут такой же результат, так и как демонстрация непоколебимой решимости диктатору России Владимиру Путину".

Каждая сторона готовит документ, в котором изложены ее конкретные обязательства на период до десяти лет в будущем. В качестве примера WP напомнило о соглашении между Британией и Украиной, которое предусматривает вклад в "морскую безопасность, воздушное пространство, противовоздушную оборону, артиллерию и бронетехнику", а также фискальную поддержку и доступ к ее финансовому сектору. Также ожидается, что следующее соглашение будет подписано с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Этой весной администрация надеется обнародовать свои собственные 10-летние обязательства, над которыми сейчас работает Государственный департамент с благословения Белого дома - при условии, что запрос президента Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиард долларов будет одобрен неуступчивым Конгрессом", - пишет издание.

Что будет гарантировать документ

Как рассказали американские чиновники, документ будет гарантировать:

поддержку краткосрочных военных операций;

развитие будущих украинских Вооруженных сил, способных сдерживать российскую агрессию.

содержать конкретные обещания и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины;

обещания, которые будут способствовать проведению политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты.

В частности ожидается, что помощь станет перспективной даже если Дональд Трамп выиграет свою кампанию по переизбранию на второй срок.

В то же время отмечается, что стратегия не будет заключаться только в "построении оборонительных окопов".

Запад надеется, что в 2024 году Украина не будет терять территорий, а Киев сосредоточится на тактике, в которой его войска в последнее время достигли большего успеха:

обстрелы на большие расстояния, в частности французскими крылатыми ракетами;

сдерживание Черноморского флота России для защиты морского транзита из украинских портов;

связывание российских сил в Крыму с помощью ракетных ударов и диверсионных спецопераций.

Переговоры с Россией

Американские политики ожидают в конце концов переговоров между Украиной и Россией, впрочем, не надеются, что Путин будет настроен на диалог в этом году, поскольку рассчитывает на победу Трампа в предстоящих президентских выборах и уменьшение помощи Украине.

"Трамп, который давно заявляет об особых отношениях с Путиным, несколько месяцев назад сказал, что если он вернется в Белый дом, то "решит эту войну за один день, за 24 часа". В телевизионном интервью на прошлой неделе Зеленский назвал это заявление "очень опасным" и пригласил Трампа в Киев, чтобы поделиться любым планом, который тот может иметь", - добавляет WP.

Вопрос о финансовой помощи США для Украины

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету помощи. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Как сообщает The Guardian, между тем Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Текст документа планируется обнародовать в ближайшие дни.