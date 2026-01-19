ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Макрон откажется от предложения Трампа присоединиться к "Совету мира", - Bloomberg

Франция, Понедельник 19 января 2026 20:28
UA EN RU
Макрон откажется от предложения Трампа присоединиться к "Совету мира", - Bloomberg Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен принимать предложение американского лидера Дональда Трампа войти в состав "Совета мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника, приближенного к Макрону, президент Франции считает, что устав совета выходит за рамки вопросов, связанных с Газой.

В частности, документ вызывает опасения в части соблюдения принципов и институциональной структуры ООН, которые Франция рассматривает как неделимые и не подлежащие обсуждению.

Совет мира Трампа

Напомним, в четверг, 15 января, Трамп объявил о создании "Совета мира", который будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектором Газа.

При этом Bloomberg написало, что поскольку ХАМАС до сих пор контролирует почти половину Сектора Газа и отказывается разоружаться, перспективы прочного мира остаются неопределенными.

Кроме того, Bloomberg сообщило, что государства-члены "Совета мира" будут занимать свои места сроком до трех лет с возможностью обновления. Это ограничение не будет распространяться на страны, которые в течение первого года внесут более 1 млрд долларов наличными средствами.

В субботу, 17 января, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Аргентины Хавьер Милей вошли в список мировых лидеров, которых Трамп пригласил в "Совет мира" по Сектору Газа.

Вчера, 18 января, венгерский премьер Виктор Орбан сообщил о приглашении Дональда Трампа включить Венгрию в работу нового "Совета мира".

Сегодня, 19 января, в Кремле сообщили, что Соединенные Штаты пригласили российского диктатора Владимира Путина войти в состав "Совета мира" по Газе.

Также сегодня в Беларуси заявили, что Дональд Трамп пригласил войти в Совет мира по вопросам Газы и самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Эммануэль Макрон
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа