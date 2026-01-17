ua en ru
"Совет мира" для Газы расширяется: Трамп пригласил Эрдогана и Милея

Суббота 17 января 2026 20:40
UA EN RU
"Совет мира" для Газы расширяется: Трамп пригласил Эрдогана и Милея Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Аргентины Хавьер Милей вошли в число мировых лидеров, которых глава Белого дома Дональд Трамп пригласил войти в состав "Совета мира" в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, в субботу Милей поблагодарил Трампа за приглашение, заявив, что для него будет честью присоединится. В приглашении, которым он поделился, президент США написал следующее:

"(Эта инициатива - ред.) объединит выдающуюся группу стран, готовых взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира, честь, которая предназначена для тех, кто готов подавать пример и блестяще инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений", - написал Трамп, добавив, что партнеры должны встретится "в ближайшем будущем".

Президент Турции Эрдоган тоже был приглашен стать одним из членов-учредителей совета, о чем рассказал глава его пресс-службы Бурханеттин Дуран.

"К ним присоединился премьер-министр Канады Марк Карни, который принял предложение", - добавило Bloomberg, сославшись слова на высокопоставленного канадского чиновника.

Что предшествовало

Напомним, что президент США Дональд Трамп пытается реализовать свой план из 20 пунктов по масштабной и потенциально многолетней трансформации Газы, которая была значительно разрушена за два года войны между Израилем и ХАМАС.

В четверг, 15 января, Трамп объявил о создании "Совета мира", однако не сообщил, кто в него входит.

"Могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет, когда либо созданный в любое время и а любом месте", - написал он тогда.

Но Bloomberg отмечает, что поскольку ХАМАС до сих пор контролирует почти половину Сектора Газа и отказывается разоружаться, перспективы прочного и процветающего мира остаются неопределенными.

Кроме того, группировка до сих пор не вернула останки последнего заложника, захваченного во время атак в октябре 2023 года, которые спровоцировали конфликт, а это - является важнейшей частью первого этапа предложения Трампа.

Несмотря на опасения Израиля по поводу последовательности действий, администрация Трампа на этой неделе объявила о начале второго этапа мирного плана, который включает формирование технократического правительства из 15 членов для замера правления ХАМАС в Газе. В то же время Белый дом разослал приглашения потенциальным членом "Совета мира".

Уже в пятницу, 17 января, Белый дом объявил о формировании первоначального исполнительного совета, в состав которого войдут госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и бывший глава британского правительства Тори Блэр, прежде чем будет сформирован общий совет.

Bloomberg добавило, что международные силы стабилизации из разных стран тоже являются частью плана Трампа и должны быть сформированы позже. Но пока неясно, какие страны могут предоставить персонал и на каких условиях. США в свою очередь будут руководить операцией "из тыла", поскольку объявили, что не будут размещать войска в Газе.

Израиль тем временем пригрозил возобновить войну, если израильские сила безопасности не смогут убедить или заставить ХАМАС сложить оружие.

С момента заключения сделки в середине октября, группировке так и не проявляет желания это сделать. Однако, Трамп на днях заявил о своей решимость добиться "полной демилитаризации" всего Сектора Газа.

Соединенные Штаты Америки Турция Аргентина Дональд Трамп Сектор Газа Реджеп Тайип Эрдоган
