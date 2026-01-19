Макрон відмовиться від пропозиції Трампа приєднатися до "Ради миру", - Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон не має наміру приймати пропозицію американського лідера Дональда Трампа увійти до складу "Ради миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, документ викликає побоювання в частині дотримання принципів та інституційної структури ООН, які Франція розглядає як неподільні і такі, що не підлягають обговоренню.

За словами джерела, наближеного до Макрона, президент Франції вважає, що статут ради виходить за рамки питань, пов'язаних з Газою.

Рада миру Трампа

Нагадаємо, у четвер, 15 січня, Трамп оголосив про створення "Ради миру", яка займатиметься контролем за післявоєнним управлінням Сектором Гази.

При цьому Bloomberg написало, що оскільки ХАМАС досі контролює майже половину Сектора Газа і відмовляється роззброюватися, перспективи міцного миру залишаються невизначеними.

Крім того, Bloomberg повідомило, що держави-члени "Ради миру" обійматимуть свої місця строком до трьох років з можливістю поновлення. Це обмеження не поширюватиметься на країни, які протягом першого року внесуть понад 1 млрд доларів готівковими коштами.

У суботу, 17 січня, президенти Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і Аргентини Хав’єр Мілей увійшли до списку світових лідерів, яких Трамп запросив до "Ради миру" щодо Сектору Гази.

Вчора, 18 січня, угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив про запрошення Дональда Трампа включити Угорщину в роботу нової "Ради миру".

Сьогодні, 19 січня, у Кремлі повідомили, що Сполучені Штати запросили російського диктатора Володимира Путіна увійти до складу "Ради миру" щодо Гази.

Також сьогодні у Білорусі заявили, що Дональд Трамп запросив увійти до Ради миру щодо питань Гази й самопроголошеного білоруського лідера Олександра Лукашенка.