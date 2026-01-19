Беларусь вслед за Кремлем заявила, что она "приглашена" в Совет мира Трампа

Президент США Дональд Трамп пригласил самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко войти в Совет мира по вопросам Газы.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство БелТА .

Варанков отметил, что это, в конечном итоге, будет способствовать построению "новой архитектуры безопасности, которую Беларусь активно продвигает в последние годы".

Он заявил, что Беларусь готова принять участие в деятельности Совета мира. Представитель белорусского МИД добавил, что страна сможет участвовать в глобальных процессах по урегулированию любых международных конфликтов.

"Мы также рассматриваем это предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства. Предложение было доведено до сведения президента Республики Беларусь и воспринято им положительно", - отметил Варанков.

Совет мира Трампа

В четверг, 15 января, Трамп объявил о создании Совета мира, который будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектором Газа.

В то же время Bloomberg написало, что поскольку ХАМАС до сих пор контролирует почти половину Сектора Газа и отказывается разоружаться, перспективы прочного мира остаются неопределенными.

Кроме того, группировка до сих пор не вернула останки последнего заложника, а это является важнейшей частью первого этапа предложения Трампа.

Также Bloomberg сообщило, что государства-члены Совета мира будут занимать свои места сроком до трех лет с возможностью обновления. Это ограничение не будет распространяться на страны, которые в течение первого года внесут более 1 млрд долларов наличными средствами.

В субботу, 17 января, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Аргентины Хавьер Милей вошли в список мировых лидеров, которых Трамп пригласил в Совет мира по Сектору Газа.

Вчера, 18 января, венгерский премьер Виктор Орбан сообщил о приглашении Дональда Трампа включить Венгрию в работу нового Совета мира.