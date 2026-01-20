Макрон после "слива" переписки Трампом: я отвечаю за каждое свое слово

Детали инцидента

Во вторник президент США Дональд Трамп обнародовал фрагмент переписки с французским коллегой. В сообщении Макрон выражал непонимание позиции Вашингтона по Гренландии, а также предлагал провести встречу стран G7 в Париже 22 января с участием представителей Украины, России, Дании и Сирии. Отдельно он предложил Трампу поужинать вместе.

Реакция Макрона

Комментируя публикацию частного общения, президент Франции заявил, что не видит оснований отказываться от своих слов.

"Я беру на себя ответственность за все, что делаю. Я привык быть последовательным в том, что говорю публично, и в том, что делаю в частной жизни", - отметил Макрон.

На вопрос журналистов, считает ли он действия Трампа невежливыми, французский лидер ответил, что оставляет оценку ситуации другим.

Будет ли встреча в Давосе

Также Макрон сообщил, что личной встречи с Дональдом Трампом в Давосе не планируется, поскольку американский президент прибывает тогда, когда он уже будет покидать форум.

В то же время французский президент не исключил возможность общения в формате саммита G7.

Позиция Франции

По словам Макрона, ключевой задачей для Европы остается сохранение спокойствия и последовательности в отстаивании собственных интересов.

"Нам следует оставаться чрезвычайно спокойными и продолжать двигаться вперед - обеспечивать рост в Европе, защищать наши интересы, когда правила нарушаются, и поддерживать наших друзей, когда на них оказывают давление", - подытожил он.