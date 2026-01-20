Макрон после "слива" переписки Трампом: я отвечаю за каждое свое слово

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал публикацию его частной переписки с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что остается последовательным в своих словах и действиях.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Макрон заявил журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает BFMTV.
Во вторник президент США Дональд Трамп обнародовал фрагмент переписки с французским коллегой. В сообщении Макрон выражал непонимание позиции Вашингтона по Гренландии, а также предлагал провести встречу стран G7 в Париже 22 января с участием представителей Украины, России, Дании и Сирии. Отдельно он предложил Трампу поужинать вместе.
Комментируя публикацию частного общения, президент Франции заявил, что не видит оснований отказываться от своих слов.
"Я беру на себя ответственность за все, что делаю. Я привык быть последовательным в том, что говорю публично, и в том, что делаю в частной жизни", - отметил Макрон.
На вопрос журналистов, считает ли он действия Трампа невежливыми, французский лидер ответил, что оставляет оценку ситуации другим.
Также Макрон сообщил, что личной встречи с Дональдом Трампом в Давосе не планируется, поскольку американский президент прибывает тогда, когда он уже будет покидать форум.
В то же время французский президент не исключил возможность общения в формате саммита G7.
По словам Макрона, ключевой задачей для Европы остается сохранение спокойствия и последовательности в отстаивании собственных интересов.
"Нам следует оставаться чрезвычайно спокойными и продолжать двигаться вперед - обеспечивать рост в Европе, защищать наши интересы, когда правила нарушаются, и поддерживать наших друзей, когда на них оказывают давление", - подытожил он.
19 января в швейцарском Давосе начался 56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который проходит под лозунгом "Дух диалога" и продлится до 23 января.
Лидеры Европейского Союза и делегации, прибывшие на мероприятие, пересмотрели повестку дня переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вместо обсуждения вопросов безопасности гарантий для послевоенной Украины основное внимание теперь сосредоточено на кризисе вокруг Гренландии и рисках введения новых американских пошлин.
Кроме того, после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп анонсировал отдельную встречу в Давосе, посвященную ситуации вокруг Гренландии.