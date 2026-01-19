ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Выступление Трампа и переговоры об Украине: ключевые события форума в Давосе 2026

Давос, Понедельник 19 января 2026 12:45
UA EN RU
Выступление Трампа и переговоры об Украине: ключевые события форума в Давосе 2026 Фото: президент США Дональд Трамп выступит на ВЭФ-2026 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе стартует уже сегодня, 19 января и продлится до 23 января. Мероприятие соберет около 3000 участников из более 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне.

О программе Давоса 2026, его участниках, а также роли Украины - собрало РБК-Украина в материале.

Главное:

  • Когда и где: 19-23 января 2026 года, Давос-Клостерс (Швейцария).
  • Тема форума: "Дух диалога".
  • Участие более 400 политических лидеров, включая почти 65 глав государств и правительств и 6 лидеров G7, а также около 850 руководителей глобальных компаний.
  • Выступление Трампа 21 января - к участникам форума со специальной речью.
  • Украину будет представлять делегация на высшем уровне, запланированы переговоры с американцами.
  • Ключевые темы: экономические и геополитические вызовы, технологические инновации, новый мировой порядок, мирные переговоры по Украине и гарантии безопасности.
  • Более 200 событий будут транслироваться вживую. Следить за ними можно в соцсетях ВЭФ под хэштегом #WEF26.

Всемирный экономический форум в Давосе 2026: что известно

56-я ежегодная встреча Всемирного экономического форума состоится 19-23 января 2026 года на горнолыжном курорте Давос-Клостерс (Швейцария).

Мероприятие пройдет под лозунгом "Дух диалога" и соберет лидеров бизнеса, правительств, международных организаций, общественных активистов и ученых.

В Давосе ожидают около 3000 участников из более 130 стран, что делает встречу одной из крупнейших за всю историю форума.

Кто примет участие:

  • 400 ведущих политических лидеров, в том числе почти 65 глав государств и правительств.
  • Шесть лидеров стран G7.
  • Почти 850 генеральных директоров и глав ведущих мировых компаний.

Это рекордный уровень представительства правительств и бизнеса.

О чем будут говорить/основное внимание уделят:

  • Ключевым экономическим и геополитическим вызовам.
  • Технологическим изменениям и беспрецедентной скорости инноваций.
  • Роли науки и промышленности в трансформации глобального порядка.

Форум станет платформой для обсуждения сил, меняющих мировой ландшафт.

Более 200 сессий будут транслироваться вживую, поэтому за ходом форума сможет следить широкая аудитория. События Давоса-2026 также будут освещаться в соцсетях под хэштегом #WEF26.

Программа форума: кто примет участие

19 января

На сегодня запланировано торжественное открытие Всемирного экономического форума 2026. ВЭФ стартует с концерта, который запланирован на вечер в 18:00-19:00 (в 19:00-20:00 по Киеву).

Участники ВЭФ приглашаются на открытие ежегодной встречи 2026 года, где выступят многократный лауреат премии "Грэмми" Джон Батист, известный скрипач Рено Капюсон и камерный оркестр Густава Малера.

20 января

Специальное обращение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в 10:50-11:20 (11:50-12:20 по Киеву).

Переосмысление места Европы в мире. На эту тему среди европейских лидеров выступят:

  • президент Литвы Гитанас Науседа;
  • премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович;
  • премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Запланированное время - 13:00-13:45 (14:00-14:45 по Киеву).

Специальное обращение президента Франции Эммануэля Макрона в 14:00-14:30 (15:00-15:30 по Киеву).

Министр финансов США Скотт Бесент запланирован среди спикеров на 14:30-15:00 (15:30-16:00 по Киеву).

Среди спикеров и премьер-министр, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани. Время: 15:30-16:00 (16:30-17:00).

Премьер-министр Канады Марк Карни выступит со специальным обращением в 16:30- 17:00 (17:30-18:00).

Также в этот день запланирована сессия на тему "Путь к миру в Украине: силой или согласием?". На ней участники обсудят, можно ли достичь соглашения, которое обеспечит справедливый и длительный мир, и какие гарантии безопасности можно предоставить Украине, а также чего может стремиться достичь Киев вместе с партнерами на поле боя и вне его.

Спикеры:

  • глава МИД Украины Андрей Сибига;
  • министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен;
  • министр иностранных дел Канады Анита Ананд;
  • американский сенатор-республиканец Том Тиллис.

21 января

В этот день со специальным обращением выступит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Время: 09:30-10:00 (10:30-11:00 по Киеву).

А также премьер-министр Испании Педро Санчес в 10:00-10:30 (11:00-11:30 по Киеву).

Также в обсуждениях в 10:00-10:30 (11:00-11:30 по Киеву) примет участие глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На сессии под названием "Может ли Европа защитить себя?" в 10:15-11:00 (11:15-12:00 по Киеву) проведут обсуждения:

  • генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;
  • президент Польши Кароль Навроцкий;
  • председатель Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надежда Кальвиньо;
  • президент Финляндии Александер Стубб.

С обращением выступит генеральный секретарь Организации объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Время: 11:00-11:30 (12:00-12:30 по Киеву).

В этот день президент США Дональд Трамп выступит со специальным обращением. Время: 14:30-15:15 (15:30-16:15).

22 января

Разговор с президентом Израиля Исааком Герцогом запланирован на 09:00-09:30 (10:00-10:30 по Киеву).

Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис примет участие в обсуждениях в 10:30-11:00 (11:30-12:00).

Специальное обращение канцлера Германии Фридриха Мерца назначено на 11:30-12:00 (12:30-13:00).

Говорить о "Восстановлении баланса нового мирового порядка" будет президент Финляндии Александер Стубб в 12:30-13:00 (13:30-14:00).

Разговор с лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа запланирован на 15:00-15:30 (16:00-16:30).

23 января

О прогнозе геополитических рисков на 2026 год будет говорить председатель Комиссии по вопросам национальной оборонной стратегии (США) Джейн Харман. Время: 09:00-09:45 (10:00-10:45).

РФ впервые с 2022-го будет на форуме?

Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника, глава Фонда прямых инвестиций и спецпосланник главы Кремля Кирилл Дмитриев поедет в Давос для встречи с американскими делегациями на полях ВЭФ.

Стоит заметить, что участия страны-агрессора ни из сферы политики, ни из бизнеса не было на Всемирном экономическом форуме, начиная с 2022 года.

Участие Украины на ВЭФ-2026

По словам главы МИД Андрея Сибиги, украинская сторона будет представлена на ВЭФ делегацией самого высокого уровня. Фокус будет на восстановлении Украины, защите украинской энергетики и гарантиях безопасности.

Также запланированы контакты с американской стороной.

По информации Financial Times, которое ссылается на четырех высокопоставленных чиновников, знакомых с вопросом, лидеры стран "Большой семерки" во время Всемирного экономического форума будут убеждать Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины.

Издание пишет, что 21 января с президентом США и его украинским коллегой Владимиром Зеленским планируют встретиться лидеры Италии, Германии, Франции, Канады, Великобритании, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как передает The Independent и Трамп, и президент Украины Владимир Зеленский будут присутствовать на саммите в Давосе, который начинается сегодня, но Белый дом заявляет, что пока нет планов относительно двусторонней встречи.

Впрочем, сам Зеленский не исключил, что Украина и США могут подписать в Давосе соглашение о восстановлении на 800 млрд долларов.

Напомним, что на днях секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов и глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия провели консультации в США со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, министром армии США Даниэлем Дрисколлом и сотрудником Белого дома Джошем Груенбауменом.

Они обсудили экономическое развитие и план восстановления Украины, а также гарантии безопасности для Украины - с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации. Украинская делегация проинформировала американцев о недавних атаках РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

Они договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давос Дональд Трамп Владимир Зеленский Гарантии безопасности Швейцария
Новости
Минуснули свыше тысячи человек: Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях армии РФ на 19 января
Минуснули свыше тысячи человек: Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях армии РФ на 19 января
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа