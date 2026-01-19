Выступление Трампа и переговоры об Украине: ключевые события форума в Давосе 2026

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе стартует уже сегодня, 19 января и продлится до 23 января. Мероприятие соберет около 3000 участников из более 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне.

О программе Давоса 2026, его участниках, а также роли Украины - собрало РБК-Украина в материале.

Главное:

Когда и где: 19-23 января 2026 года, Давос-Клостерс (Швейцария).

Тема форума: "Дух диалога".

Участие более 400 политических лидеров, включая почти 65 глав государств и правительств и 6 лидеров G7, а также около 850 руководителей глобальных компаний.

Выступление Трампа 21 января - к участникам форума со специальной речью.

Украину будет представлять делегация на высшем уровне, запланированы переговоры с американцами.

Ключевые темы: экономические и геополитические вызовы, технологические инновации, новый мировой порядок, мирные переговоры по Украине и гарантии безопасности.

Более 200 событий будут транслироваться вживую. Следить за ними можно в соцсетях ВЭФ под хэштегом #WEF26.

Всемирный экономический форум в Давосе 2026: что известно

56-я ежегодная встреча Всемирного экономического форума состоится 19-23 января 2026 года на горнолыжном курорте Давос-Клостерс (Швейцария).

Мероприятие пройдет под лозунгом "Дух диалога" и соберет лидеров бизнеса, правительств, международных организаций, общественных активистов и ученых.

В Давосе ожидают около 3000 участников из более 130 стран, что делает встречу одной из крупнейших за всю историю форума.

Кто примет участие:

400 ведущих политических лидеров, в том числе почти 65 глав государств и правительств .

. Шесть лидеров стран G7.

Почти 850 генеральных директоров и глав ведущих мировых компаний.

Это рекордный уровень представительства правительств и бизнеса.

О чем будут говорить/основное внимание уделят:

Ключевым экономическим и геополитическим вызовам .

. Технологическим изменениям и беспрецедентной скорости инноваций.

Роли науки и промышленности в трансформации глобального порядка.

Форум станет платформой для обсуждения сил, меняющих мировой ландшафт.

Более 200 сессий будут транслироваться вживую, поэтому за ходом форума сможет следить широкая аудитория. События Давоса-2026 также будут освещаться в соцсетях под хэштегом #WEF26.

Программа форума: кто примет участие

19 января

На сегодня запланировано торжественное открытие Всемирного экономического форума 2026. ВЭФ стартует с концерта, который запланирован на вечер в 18:00-19:00 (в 19:00-20:00 по Киеву).

Участники ВЭФ приглашаются на открытие ежегодной встречи 2026 года, где выступят многократный лауреат премии "Грэмми" Джон Батист, известный скрипач Рено Капюсон и камерный оркестр Густава Малера.

20 января

Специальное обращение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в 10:50-11:20 (11:50-12:20 по Киеву).

Переосмысление места Европы в мире. На эту тему среди европейских лидеров выступят:

президент Литвы Гитанас Науседа ;

; премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ;

; премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Запланированное время - 13:00-13:45 (14:00-14:45 по Киеву).

Специальное обращение президента Франции Эммануэля Макрона в 14:00-14:30 (15:00-15:30 по Киеву).

Министр финансов США Скотт Бесент запланирован среди спикеров на 14:30-15:00 (15:30-16:00 по Киеву).

Среди спикеров и премьер-министр, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани. Время: 15:30-16:00 (16:30-17:00).

Премьер-министр Канады Марк Карни выступит со специальным обращением в 16:30- 17:00 (17:30-18:00).

Также в этот день запланирована сессия на тему "Путь к миру в Украине: силой или согласием?". На ней участники обсудят, можно ли достичь соглашения, которое обеспечит справедливый и длительный мир, и какие гарантии безопасности можно предоставить Украине, а также чего может стремиться достичь Киев вместе с партнерами на поле боя и вне его.

Спикеры:

глава МИД Украины Андрей Сибига;

министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен;

министр иностранных дел Канады Анита Ананд;

американский сенатор-республиканец Том Тиллис.

21 января

В этот день со специальным обращением выступит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Время: 09:30-10:00 (10:30-11:00 по Киеву).

А также премьер-министр Испании Педро Санчес в 10:00-10:30 (11:00-11:30 по Киеву).

Также в обсуждениях в 10:00-10:30 (11:00-11:30 по Киеву) примет участие глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На сессии под названием "Может ли Европа защитить себя?" в 10:15-11:00 (11:15-12:00 по Киеву) проведут обсуждения:

генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ;

; президент Польши Кароль Навроцкий ;

; председатель Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надежда Кальвиньо ;

; президент Финляндии Александер Стубб.

С обращением выступит генеральный секретарь Организации объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Время: 11:00-11:30 (12:00-12:30 по Киеву).

В этот день президент США Дональд Трамп выступит со специальным обращением. Время: 14:30-15:15 (15:30-16:15).

22 января

Разговор с президентом Израиля Исааком Герцогом запланирован на 09:00-09:30 (10:00-10:30 по Киеву).

Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис примет участие в обсуждениях в 10:30-11:00 (11:30-12:00).

Специальное обращение канцлера Германии Фридриха Мерца назначено на 11:30-12:00 (12:30-13:00).

Говорить о "Восстановлении баланса нового мирового порядка" будет президент Финляндии Александер Стубб в 12:30-13:00 (13:30-14:00).

Разговор с лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа запланирован на 15:00-15:30 (16:00-16:30).

23 января

О прогнозе геополитических рисков на 2026 год будет говорить председатель Комиссии по вопросам национальной оборонной стратегии (США) Джейн Харман. Время: 09:00-09:45 (10:00-10:45).

РФ впервые с 2022-го будет на форуме?

Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника, глава Фонда прямых инвестиций и спецпосланник главы Кремля Кирилл Дмитриев поедет в Давос для встречи с американскими делегациями на полях ВЭФ.

Стоит заметить, что участия страны-агрессора ни из сферы политики, ни из бизнеса не было на Всемирном экономическом форуме, начиная с 2022 года.

Участие Украины на ВЭФ-2026

По словам главы МИД Андрея Сибиги, украинская сторона будет представлена на ВЭФ делегацией самого высокого уровня. Фокус будет на восстановлении Украины, защите украинской энергетики и гарантиях безопасности.

Также запланированы контакты с американской стороной.

По информации Financial Times, которое ссылается на четырех высокопоставленных чиновников, знакомых с вопросом, лидеры стран "Большой семерки" во время Всемирного экономического форума будут убеждать Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины.

Издание пишет, что 21 января с президентом США и его украинским коллегой Владимиром Зеленским планируют встретиться лидеры Италии, Германии, Франции, Канады, Великобритании, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как передает The Independent и Трамп, и президент Украины Владимир Зеленский будут присутствовать на саммите в Давосе, который начинается сегодня, но Белый дом заявляет, что пока нет планов относительно двусторонней встречи.

Впрочем, сам Зеленский не исключил, что Украина и США могут подписать в Давосе соглашение о восстановлении на 800 млрд долларов.