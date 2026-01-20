Трамп созывает встречу в Давосе по Гренландии после разговора с генсеком НАТО

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение отдельной встречи в Давосе по Гренландии. Это произошло после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, во время разговора с генсеком НАТО он согласился организовать встречу с участием различных сторон в рамках Всемирного экономического форума в Швейцарии. Главной темой станет ситуация вокруг Гренландии.

"У меня состоялся очень хороший телефонный разговор с Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО по Гренландии. Я согласился провести встречи различных сторон в Давосе, Швейцария", - сообщил Трамп.

Президент США подчеркнул, что остров имеет "решающее значение для национальной и мировой безопасности" Соединенных Штатов. Он также заявил, что отступления в этом вопросе не будет, и, по его словам, с такой оценкой "все согласны".

Отдельно Трамп подчеркнул роль США в глобальной безопасности, заявив, что Соединенные Штаты являются самой мощной страной в мире. По его словам, это стало возможным благодаря восстановлению американской армии во время его первого президентского срока, которое сейчас, по его утверждению, продолжается еще более быстрыми темпами.

"Мы - единственная сила, способная обеспечить мир во всем мире - и достигается это, просто, через силу", - написал Трамп.