Макрон після "зливу" листування Трампом: я відповідаю за кожне своє слово

Деталі інциденту

У вівторок президент США Дональд Трамп оприлюднив фрагмент листування з французьким колегою. У повідомленні Макрон висловлював нерозуміння позиції Вашингтона щодо Гренландії, а також пропонував провести зустріч країн G7 у Парижі 22 січня за участі представників України, Росії, Данії та Сирії. Окремо він запропонував Трампу повечеряти разом.

Реакція Макрона

Коментуючи публікацію приватного спілкування, президент Франції заявив, що не бачить підстав відмовлятися від своїх слів.

"Я беру на себе відповідальність за все, що роблю. Я звик бути послідовним у тому, що говорю публічно, і в тому, що роблю в приватному житті", - зазначив Макрон.

На запитання журналістів, чи вважає він дії Трампа неввічливими, французький лідер відповів, що залишає оцінку ситуації іншим.

Чи буде зустріч у Давосі

Також Макрон повідомив, що особистої зустрічі з Дональдом Трампом у Давосі не планується, оскільки американський президент прибуває тоді, коли він уже залишатиме форум.

Водночас французький президент не виключив можливість спілкування у форматі саміту G7.

Позиція Франції

За словами Макрона, ключовим завданням для Європи залишається збереження спокою та послідовності у відстоюванні власних інтересів.

"Нам слід залишатися надзвичайно спокійними та продовжувати рухатися вперед - забезпечувати зростання в Європі, захищати наші інтереси, коли правила порушуються, і підтримувати наших друзів, коли на них чинять тиск", - підсумував він.