Трамп "слил" личные переписки с Макроном и Рютте, которые упоминали Украину

Вторник 20 января 2026 12:56
Фото: Эммануэль Макрон и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп обнародовал в сети фрагменты переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Трампа в соцсети Truth Social.

Переписка с Макроном

На опубликованных скриншотах французский президент отмечает, что не понимает действий Трампа по Гренландии.

"Мой друг, мы полностью совпадаем по Сирии. Мы можем сделать большие дела по Ирану. Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией. Давай попробуем сделать большие вещи...", - пишет Макрон.

Также он предложил провести встречу стран G7 в Париже в четверг и пригласил Трампа на совместный ужин.

"Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян на полях. Давай поужинаем вместе в Париже в четверг, перед тем как ты вернешься в США", - говорится в письме Макрона.

Отвечая на вопрос о нежелании Макрона присоединяться к "Совету мира" по Газе, Трамп пригрозил ввести пошлины на вино.

"Я введу тарифы в 200% на его вино и шампанское, и он присоединится, но он не обязан", - добавил президент США.

Переписка с Рютте

Относительно сообщения от генсека НАТО, в котором он выразил настроенность решить вопрос Гренландии, Трамп поблагодарил Рютте публично.

"То, чего вы достигли сегодня в Сирии, невероятно. Я использую свои выступления в медиа в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и в Украине. Я настроен найти путь решения вопроса по Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами", - говорится в сообщении Рютте.



Стоит добавить, что публикация частной переписки считается в дипломатии недопустимой.

Форум в Давосе

Напомним, вчера, 19 января, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ) под лозунгом "Дух диалога", который продлится до 23 января.

Лидеры ЕС и их делегации, прибывшие на форум, изменили повестку дня переговоров с президентом США Трампом.

Отныне вместо обсуждения гарантий безопасности для послевоенной Украины они сосредотачиваются на кризисе вокруг Гренландии и угрозе новых американских тарифов.

Также стало известно, что после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп анонсировал проведение отдельной встречи в Давосе по Гренландии.

