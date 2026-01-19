В Давосе лидеры ЕС отодвигают Украину на второй план из-за Гренландии, - FT

Лидеры Евросоюза отодвигают вопрос гарантий безопасности для Украины на второй план из-за Гренландии во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.

Как пишет издание со ссылкой на источники, ранее европейские лидеры планировали использовать Всемирный экономический форум в Давосе, который стартовал сегодня, для получения гарантий безопасности для Украины после завершения войны против РФ, но сейчас приоритет сместился.

По данным Financial Times, сегодняшняя встреча советников по нацбезопасности в Давосе изначально была созвана для обсуждения ситуации в Украине; теперь она будет посвящена Гренландии.

В целом тема Украины в Давосе отодвинута на второй план "кнутом и пряником" - а именно способами, которыми Брюссель может ответить на новые пошлины Трампа, наряду с предложениями по деэскалации.

"Лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после окончания конфликта. Сегодня же они просыпаются с вопросом, можно ли вообще доверять его обещаниям", - говорится в статье.

В Швейцарии с 19 по 23 января пройдет 56 сессия Всемирного экономического форума. В ней примут участие более 60 глав государств и правительств.

"Как вы можете сесть за стол переговоров с этим парнем (речь идет о Трампе - ред.) и обсудить его гарантии безопасности Украине? Вы не можете ему доверять, если не отбросите реальность", - цитирует слова дипломата.

Ожидается, что лидеры ЕС встретятся на экстренный саммит позже на этой неделе, предварительно запланированный на четверг после встреч с Трампом в Давосе.