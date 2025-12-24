ua en ru
Ср, 24 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Макрон назвал сроки работы над "надежными гарантиями" безопасности для Украины

Франция, Среда 24 декабря 2025 23:07
UA EN RU
Макрон назвал сроки работы над "надежными гарантиями" безопасности для Украины Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что "коалиция желающих" начнет следующий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины в январе 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эммануэля Макрона в X.

Он отметил, что сегодня, 24 декабря, провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Его ключевой темой стало развитие инициатив "коалиции желающих" и усиление обороноспособности Украины.

По словам Макрона, следующий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины стартует уже в начале 2026 года.

"Начиная с января в Париже, мы продолжим работу, начатую в этих рамках, чтобы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, что является предпосылкой для прочного и длительного мира", - подчеркнул он.

Мирный план США

Напомним, США разработали мирный план, направленный на завершение войны РФ против Украины. Изначально он состоял из 28 пунктов, однако впоследствии был сокращен до 20.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина и США пока не обсуждают сроки действия гарантий безопасности. В то же время украинский лидер настаивает на том, чтобы за гарантии безопасности для Украины проголосовал Конгресс США.

Кроме того, Зеленский на прошлой неделе заявлял, что Украина довольна гарантиями безопасности от Европы "на 90%". В то же время он признал, что они не полностью удовлетворяют Украину и не все в них устраивает.

В понедельник, 22 декабря, украинский лидер заявил, что Украина и США обсуждают временные рамки для гарантий безопасности. По его словам, гарантий насчитывается четыре.

В частности, это: численность украинской армии, членство Украины в Евросоюзе, "коалиция решительных" и гарантии от США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марк Рютте Эммануэль Макрон Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
Ситуация на фронте: россиян отбивают от Купянска, Константиновку и Покровск штурмуют
Ситуация на фронте: россиян отбивают от Купянска, Константиновку и Покровск штурмуют
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну