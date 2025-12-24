Макрон назвал сроки работы над "надежными гарантиями" безопасности для Украины
Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что "коалиция желающих" начнет следующий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины в январе 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эммануэля Макрона в X.
Он отметил, что сегодня, 24 декабря, провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Его ключевой темой стало развитие инициатив "коалиции желающих" и усиление обороноспособности Украины.
По словам Макрона, следующий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины стартует уже в начале 2026 года.
"Начиная с января в Париже, мы продолжим работу, начатую в этих рамках, чтобы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, что является предпосылкой для прочного и длительного мира", - подчеркнул он.
Мирный план США
Напомним, США разработали мирный план, направленный на завершение войны РФ против Украины. Изначально он состоял из 28 пунктов, однако впоследствии был сокращен до 20.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина и США пока не обсуждают сроки действия гарантий безопасности. В то же время украинский лидер настаивает на том, чтобы за гарантии безопасности для Украины проголосовал Конгресс США.
Кроме того, Зеленский на прошлой неделе заявлял, что Украина довольна гарантиями безопасности от Европы "на 90%". В то же время он признал, что они не полностью удовлетворяют Украину и не все в них устраивает.
В понедельник, 22 декабря, украинский лидер заявил, что Украина и США обсуждают временные рамки для гарантий безопасности. По его словам, гарантий насчитывается четыре.
В частности, это: численность украинской армии, членство Украины в Евросоюзе, "коалиция решительных" и гарантии от США.