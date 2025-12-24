Макрон назвал сроки работы над "надежными гарантиями" безопасности для Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что "коалиция желающих" начнет следующий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины в январе 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Эммануэля Макрона в X.

Он отметил, что сегодня, 24 декабря, провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Его ключевой темой стало развитие инициатив "коалиции желающих" и усиление обороноспособности Украины. По словам Макрона, следующий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Украины стартует уже в начале 2026 года. "Начиная с января в Париже, мы продолжим работу, начатую в этих рамках, чтобы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, что является предпосылкой для прочного и длительного мира", - подчеркнул он.