Было попадание в многоэтажный дом: враг атаковал Одессу дронами

Одесса, Четверг 12 февраля 2026 23:45
Было попадание в многоэтажный дом: враг атаковал Одессу дронами Фото: ГСЧС (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Никончук Анастасия

Вечером, 12 февраля, российские террористы снова продолжили бомбить Одессу. Зафиксированы первые последствия в результате атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ГВА Сергея Лысака в сети Telegram.

Одесса вновь оказалась под ударом беспилотников. В результате атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и коммерческих объектов, в нескольких районах возникли пожары.

Поврежден жилой дом

По данным местных властей, в ходе атаки произошло попадание в многоэтажный дом. Повреждена квартира на верхних этажах здания, при этом возгорания в жилых помещениях не произошло. Спасательные службы проводят осмотр и уточняют масштабы разрушений.

Пожары на объектах инфраструктуры

Кроме жилого фонда, под удар попал объект рекреационной инфраструктуры. Там зафиксировано возгорание хозяйственных построек.

В другом районе города возник пожар на территории торгового объекта. Подразделения экстренных служб задействованы для ликвидации последствий.

Ситуация в городе

Информация о пострадавших уточняется. В городе продолжается воздушная тревога, жителей призывают оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое. Оперативные службы работают на местах инцидентов.

Напоминаем, что 12 февраля российские войска вновь нанесли удар по теплоэлектростанции компании ДТЭК, в результате чего оборудование объекта получило значительные повреждения. По данным ДТЭК, с октября 2025 года это уже одиннадцатая массированная атака на теплоэлектростанции компании, что свидетельствует о системном характере ударов по энергетической инфраструктуре.

Отметим, что в ночь на 12 февраля российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические ракеты и ударные дроны против нескольких регионов. Основной удар пришелся по Киеву, Днепру и Одессе: всего, по данным властей, было использовано 24 баллистические ракеты и 219 беспилотников.

