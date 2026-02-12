Было попадание в многоэтажный дом: враг атаковал Одессу дронами
Вечером, 12 февраля, российские террористы снова продолжили бомбить Одессу. Зафиксированы первые последствия в результате атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ГВА Сергея Лысака в сети Telegram.
Читайте также: Был "Орешник" или нет? Что известно о масштабной тревоге по Украине
Одесса вновь оказалась под ударом беспилотников. В результате атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и коммерческих объектов, в нескольких районах возникли пожары.
Поврежден жилой дом
По данным местных властей, в ходе атаки произошло попадание в многоэтажный дом. Повреждена квартира на верхних этажах здания, при этом возгорания в жилых помещениях не произошло. Спасательные службы проводят осмотр и уточняют масштабы разрушений.
Пожары на объектах инфраструктуры
Кроме жилого фонда, под удар попал объект рекреационной инфраструктуры. Там зафиксировано возгорание хозяйственных построек.
В другом районе города возник пожар на территории торгового объекта. Подразделения экстренных служб задействованы для ликвидации последствий.
Ситуация в городе
Информация о пострадавших уточняется. В городе продолжается воздушная тревога, жителей призывают оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое. Оперативные службы работают на местах инцидентов.
Напоминаем, что 12 февраля российские войска вновь нанесли удар по теплоэлектростанции компании ДТЭК, в результате чего оборудование объекта получило значительные повреждения. По данным ДТЭК, с октября 2025 года это уже одиннадцатая массированная атака на теплоэлектростанции компании, что свидетельствует о системном характере ударов по энергетической инфраструктуре.
Отметим, что в ночь на 12 февраля российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические ракеты и ударные дроны против нескольких регионов. Основной удар пришелся по Киеву, Днепру и Одессе: всего, по данным властей, было использовано 24 баллистические ракеты и 219 беспилотников.