Было попадание в многоэтажный дом: враг атаковал Одессу дронами

Одесса вновь оказалась под ударом беспилотников. В результате атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и коммерческих объектов, в нескольких районах возникли пожары.

Поврежден жилой дом

По данным местных властей, в ходе атаки произошло попадание в многоэтажный дом. Повреждена квартира на верхних этажах здания, при этом возгорания в жилых помещениях не произошло. Спасательные службы проводят осмотр и уточняют масштабы разрушений.

Пожары на объектах инфраструктуры

Кроме жилого фонда, под удар попал объект рекреационной инфраструктуры. Там зафиксировано возгорание хозяйственных построек.

В другом районе города возник пожар на территории торгового объекта. Подразделения экстренных служб задействованы для ликвидации последствий.

Ситуация в городе

Информация о пострадавших уточняется. В городе продолжается воздушная тревога, жителей призывают оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое. Оперативные службы работают на местах инцидентов.