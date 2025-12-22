Украина и США обсуждают срок действия гарантий безопасности, - Зеленский

Украина и США обсуждают временные рамки для гарантий безопасности. Также на повестке дня возможность продления гарантий.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с дипломатами.

По словам Зеленского, первая гарантия - это украинская армия численностью 800 тысяч солдат. Ожидается, что Украина будет финансировать такую армию с финансовой помощью от партнеров.

Второй гарантией, как добавил президент, является членство Украины в Евросоюзе. Тут речь в первую очередь об экономических гарантиях безопасности и рынках. Также есть и военная составляющая в виде программы перевооружения Европы SAFE и других программ, которые открывает членство в ЕС.

Третьей гарантией безопасности выступает "коалиция решительных". Зеленский отметил, что Украина проговорит с союзниками, что такое "backstop" (опора). Предусматривается, что силы под руководством Европы должны обеспечить Украине безопасность в небе, на земле и на море. В коалицию войдут 30 стран.

Президент подчеркнул, что четвертые гарантии - от США. Они должны быть юридически обязывающими. Ожидается, что за них проголосует Конгресс.

По словам Зеленского, таким образом новые гарантии будут существенно отличаться от Будапештского меморандума, Минских соглашений или тех или иных положений.

"Обсуждаем, на сколько лет они могут быть, с возможностью пролонгации этих гарантий безопасности в таком же формате, как они принимаются", - добавил глава государства.

Также должен предусматриваться и пакет сдерживания. Речь о вооружении украинских защитников.