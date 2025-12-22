ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина и США обсуждают срок действия гарантий безопасности, - Зеленский

Киев, Понедельник 22 декабря 2025 20:46
UA EN RU
Украина и США обсуждают срок действия гарантий безопасности, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Украина и США обсуждают временные рамки для гарантий безопасности. Также на повестке дня возможность продления гарантий.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с дипломатами.

По словам Зеленского, первая гарантия - это украинская армия численностью 800 тысяч солдат. Ожидается, что Украина будет финансировать такую армию с финансовой помощью от партнеров.

Второй гарантией, как добавил президент, является членство Украины в Евросоюзе. Тут речь в первую очередь об экономических гарантиях безопасности и рынках. Также есть и военная составляющая в виде программы перевооружения Европы SAFE и других программ, которые открывает членство в ЕС.

Третьей гарантией безопасности выступает "коалиция решительных". Зеленский отметил, что Украина проговорит с союзниками, что такое "backstop" (опора). Предусматривается, что силы под руководством Европы должны обеспечить Украине безопасность в небе, на земле и на море. В коалицию войдут 30 стран.

Президент подчеркнул, что четвертые гарантии - от США. Они должны быть юридически обязывающими. Ожидается, что за них проголосует Конгресс.

По словам Зеленского, таким образом новые гарантии будут существенно отличаться от Будапештского меморандума, Минских соглашений или тех или иных положений.

"Обсуждаем, на сколько лет они могут быть, с возможностью пролонгации этих гарантий безопасности в таком же формате, как они принимаются", - добавил глава государства.

Также должен предусматриваться и пакет сдерживания. Речь о вооружении украинских защитников.

Сроки действия гарантий

Напомним, только на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина и США пока не обсуждают сроки действия гарантий безопасности.

В то же время украинский лидер настаивает на том, чтобы за гарантии безопасности для Украины проголосовал Конгресс США.

Также Зеленский на прошлой неделе заявлял, что Украина довольна гарантиями безопасности от Европы "на 90%".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ