"Мы довольны ими на 90%": Зеленский о гарантиях безопасности Украине от партнеров

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины есть шаги вперед. Относительно гарантий от Европы, глава государства доволен ими на 90%.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Владимир Зеленский заявил в интервью польскому агентству PAP .

По его словам, Украина рассчитывает на гарантии со стороны Соединенных Штатов, которые должны быть утверждены на уровне американского Конгресса.

"Тем более, что мы будем иметь гарантии, которые предлагают США и которые будут одобрены Конгрессом... Очень важно, как наши партнеры отреагируют на возможное повторение российской агрессии", - отметил президент.

Отдельно Зеленский остановился на европейских гарантиях безопасности, признав, что они не полностью удовлетворяют Украину.

"Здесь нас тоже не все устраивает, но мы довольны ими на 90%", - сказал глава государства.

Относительно рабочего проекта мирного плана, Зеленский прокомментировал некоторые его параметры. В частности относительно численности украинской армии, что также можно считать одним из пунктов безопасности.

"Сегодня в рабочем проекте этого плана речь идет о 800 тысячах, и это такая потребность нашей армии", - заявил Зеленский.

Президент в очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты и американского лидера Дональда Трампа за стремление завершить войну в Украине.

"Путин совсем не хочет заканчивать эту войну, и более того, он даже не хочет заканчивать войну в Украине, и он не намерен заканчивать войну только с Украиной. Он хочет пойти дальше", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, ключевой вопрос заключается в том, кто способен реально остановить президента РФ - с помощью экономических санкций, военной силы и других инструментов. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "являются одним из таких игроков".