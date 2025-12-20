"Мы довольны ими на 90%": Зеленский о гарантиях безопасности Украине от партнеров
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины есть шаги вперед. Относительно гарантий от Европы, глава государства доволен ими на 90%.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью польскому агентству PAP.
По его словам, Украина рассчитывает на гарантии со стороны Соединенных Штатов, которые должны быть утверждены на уровне американского Конгресса.
"Тем более, что мы будем иметь гарантии, которые предлагают США и которые будут одобрены Конгрессом... Очень важно, как наши партнеры отреагируют на возможное повторение российской агрессии", - отметил президент.
Отдельно Зеленский остановился на европейских гарантиях безопасности, признав, что они не полностью удовлетворяют Украину.
"Здесь нас тоже не все устраивает, но мы довольны ими на 90%", - сказал глава государства.
Относительно рабочего проекта мирного плана, Зеленский прокомментировал некоторые его параметры. В частности относительно численности украинской армии, что также можно считать одним из пунктов безопасности.
"Сегодня в рабочем проекте этого плана речь идет о 800 тысячах, и это такая потребность нашей армии", - заявил Зеленский.
Президент в очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты и американского лидера Дональда Трампа за стремление завершить войну в Украине.
"Путин совсем не хочет заканчивать эту войну, и более того, он даже не хочет заканчивать войну в Украине, и он не намерен заканчивать войну только с Украиной. Он хочет пойти дальше", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, ключевой вопрос заключается в том, кто способен реально остановить президента РФ - с помощью экономических санкций, военной силы и других инструментов. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "являются одним из таких игроков".
Напомним, 18 декабря стало известно, что США и Европа разработали план гарантий безопасности для Украины, который включает детальные, жесткие и серьезные меры для того, чтобы сдержать Россию от повторной агрессии.
Ранее Зеленский заявлял о том, что он хочет, чтобы гарантии безопасности от США были проголосованы в Конгрессе. По его словам, сценарий Будапештского меморандума повторять нельзя.
Отметим, что гарантии безопасности для Украины рассматриваются как одна из трех частей мирного плана США, который сейчас уже несколько изменили.