ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Макрон назвав терміни роботи над "надійними гарантіями" безпеки для України

Франція, Середа 24 грудня 2025 23:07
UA EN RU
Макрон назвав терміни роботи над "надійними гарантіями" безпеки для України Фото: Емманюель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Французький лідер Еммануель Макрон розповів, що "коаліція охочих" почне наступний раунд переговорів щодо безпекових гарантій для України в січні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Еммануеля Макрона в X.

Він зазначив, що сьогодні, 24 грудня, провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте. Її ключовою темою став розвиток ініціатив "коаліції охочих" та посилення обороноздатності України.

За словами Макрона, наступний раунд переговорів щодо гарантій безпеки для України стартує вже на початку 2026 року.

"Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо роботу, розпочату в цих рамках, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, що є передумовою для міцного та тривалого миру", - наголосив він.

Мирний план США

Нагадаємо, США розробили мирний план, спрямований на завершення війни РФ проти України. Спочатку він складався з 28 пунктів, проте згодом був скорочений до 20.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна і США поки що не обговорюють терміни дії гарантій безпеки. Водночас український лідер наполягає на тому, щоб за гарантії безпеки для України проголосував Конгрес США.

Крім того, Зеленський минулого тижня заявляв, що Україна задоволена гарантіями безпеки від Європи "на 90%". Водночас він визнав, що вони не повністю задовольняють Україну і не все в них влаштовує.

В понеділок, 22 грудня, український лідер заявив, що Україна і США обговорюють часові рамки для гарантій безпеки. За його словами, гарантій налічується чотири.

Зокрема, це: чисельність української армії, членство України в Євросоюзі, "коаліція рішучих" та гарантії від США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марк Рютте Еммануель Макрон Війна в Україні Гарантії безпеки
Новини
Ситуація на фронті: росіян відбивають від Куп'янська, Костянтинівку та Покровськ штурмують
Ситуація на фронті: росіян відбивають від Куп'янська, Костянтинівку та Покровськ штурмують
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну