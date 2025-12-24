Макрон назвав терміни роботи над "надійними гарантіями" безпеки для України

Французький лідер Еммануель Макрон розповів, що "коаліція охочих" почне наступний раунд переговорів щодо безпекових гарантій для України в січні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Еммануеля Макрона в X .

Він зазначив, що сьогодні, 24 грудня, провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте. Її ключовою темою став розвиток ініціатив "коаліції охочих" та посилення обороноздатності України.

За словами Макрона, наступний раунд переговорів щодо гарантій безпеки для України стартує вже на початку 2026 року.

"Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо роботу, розпочату в цих рамках, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, що є передумовою для міцного та тривалого миру", - наголосив він.