Главная » Новости » Политика

Украина и США не обсуждали сроки действия гарантий безопасности, - Зеленский

Гаага, Вторник 16 декабря 2025 16:34
UA EN RU
Украина и США не обсуждали сроки действия гарантий безопасности, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина не обсуждала вместе с США вопрос того, будут ли гарантии безопасности для нее ограничены временными рамками.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схоофом.

"Сложно сказать, на сколько лет это (гарантии безопасности - ред.) Мы это еще не обсуждаем, будут ли ограничены какими-то годами те или иные гарантии или нет", - сказал глава украинского государства.

Он подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы гарантии безопасности со стороны США были проголосованы в Конгрессе.

"Мы верим, что подобные гарантии будут работать. Хотя мы все понимаем, что это Россия и это агрессор, остановят ли их в будущем те или иные гарантии, безусловно, мы с вами четко не знаем. Поэтому мы и хотим иметь блок, подобный 5 статье, как будут реагировать партнеры. Мы хотим понимать, как будут реагировать на повторную агрессию", - добавил Зеленский.

По его словам, он задает партнерам похожие вопросы и для них это "не очень комфортно". Речь о следующих вопросах: как будут реагировать США в случае повторной агрессии, как будут реагировать европейские партнеры, будут ли это санкции, помощь оружием или другие ответы.

"Я хочу получить как можно более понятные ответы. И чтобы они были поддержаны в юридически обязывающем формате", - подчеркнул он.

Слухи о гарантиях безопасности

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, которые являются аналогом 5 статьи Североатлантического договора.

Сегодня, 16 декабря, Politico со ссылкой на источники написало о том, что такое предложение действительно, только если договоренность согласуют до Рождества.

При этом, по данным издания, следующие предложения Вашингтона уже могут быть менее выгодными для Украины.

НАТО Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Война в Украине Гарантии безопасности
