Главная » Новости » В мире

Макрон назвал главное условие для продвижения мирных переговоров по Украине

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 18:50
Макрон назвал главное условие для продвижения мирных переговоров по Украине Фото: Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Ключевым вопросом нынешних переговоров в Лондоне между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ряда стран-партнеров является поиск "сходимости".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

В частности, речь о согласованности между позициями США, Европы и Украины относительно потенциального мирного соглашения, которое могло бы завершить российскую агрессию.

По словам Макрона, сейчас необходимо согласовать общий подход союзников.

"Главным вопросом является сближение наших позиций - европейцев, украинцев и США, чтобы завершить эти мирные переговоры", - отметил он.

Макрон также подчеркнул, что после достижения согласованной позиции стороны смогут перейти к "новой фазе", в которой будут стремиться обеспечить "наилучшие возможные условия для Украины, для европейцев и для коллективной безопасности".

Мирный план США

Напомним, что Белый дом до сих пор не обнародовал официальное содержание американского мирного плана по завершению войны России против Украины. В то же время западные медиа сообщают, что его первоначальная версия насчитывала 28 пунктов.

По неофициальной информации, в проекте содержались жесткие требования к Украине. В частности, речь шла о том, что Киев должен был бы "пожертвовать" Донецкой и Луганской областями, фактически передав их РФ без боевых действий.

Также план якобы предусматривал запрет на вступление Украины в НАТО - страна должна была законодательно зафиксировать нейтральный статус.

После переговоров украинских и американских представителей документ был доработан. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что по результатам диалога сформировали обновленный перечень из 20 пунктов.

Впрочем, сегодня глава государства подчеркнул, что общего видения с США по территориальным вопросам до сих пор нет.

Также мы писали, что лидеры Германии, Франции и Британии во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Лондоне отметили необходимость "справедливого и длительного" мира.

Более того, по данным Bloomberg, европейские лидеры пытаются убедить Зеленского не идти на возможное соглашение о выводе ВСУ с Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Мирные переговоры Война в Украине Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
