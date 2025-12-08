Макрон назвав головну умову для просування мирних переговорів щодо України

Ключовим питанням нинішніх переговорів у Лондоні між президентом України Володимиром Зеленським та лідерами низки країн-партнерів є пошук "збіжності".

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Зокрема, мова про узгодженість між позиціями США, Європи та України щодо потенційної мирної угоди, яка могла б завершити російську агресію.

За словами Макрона, зараз необхідно узгодити спільний підхід союзників.

"Головним питанням є зближення наших позицій - європейців, українців та США, щоб завершити ці мирні переговори", - зазначив він.

Макрон також наголосив, що після досягнення узгодженої позиції сторони зможуть перейти до "нової фази", в якій прагнутимуть забезпечити "найкращі можливі умови для України, для європейців та для колективної безпеки".

Мирний план США

Нагадаємо, що Білий дім досі не оприлюднив офіційний зміст американського мирного плану щодо завершення війни Росії проти України. Водночас західні медіа повідомляють, що його початкова версія налічувала 28 пунктів.

За неофіційною інформацією, у проєкті містилися жорсткі вимоги до України. Зокрема, йшлося про те, що Київ мав би "пожертвувати" Донецькою та Луганською областями, фактично передавши їх РФ без бойових дій.

Також план начебто передбачав заборону на вступ України до НАТО - країна мала законодавчо зафіксувати нейтральний статус.

Після перемовин українських і американських представників документ був доопрацьований. Минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що за результатами діалогу сформували оновлений перелік із 20 пунктів.

Втім, сьогодні глава держави наголосив, що спільного бачення зі США щодо територіальних питань досі немає.