Европа убеждает Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса, - Bloomberg

Воскресенье 07 декабря 2025 10:34
Европа убеждает Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса, - Bloomberg Фото: президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Татьяна Степанова

Европейские лидеры пытаются убедить президента Украины Владимира Зеленского не идти на возможное соглашение о выводе украинских войск из Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, главная цель Европы - избежать ситуации, когда Зеленский под давлением США будет вынужден вывести войска с Донбасса и согласиться на сделку без серьезных американских гарантий безопасности

Европейские дипломаты считают, что подобный сценарий может создать стратегический вакуум и угрожать безопасности всего региона.

Ожидается, что представители нескольких европейских государств в ближайшие дни отправятся в Вашингтон для обсуждения этих рисков с американской администрацией.

Сейчас в Европе придерживаются тактики публичной поддержки американских инициатив, надеясь, что Москва сама сорвет потенциальные переговоры. Однако, по оценке издания, этот подход исчерпывает себя, и неизвестно, существует ли запасной план.

Bloomberg также отмечает, что британская сторона считает, что российский диктатор Владимир Путин на встрече с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом отверг предложения США, поскольку те были "слишком благоприятными для Украины".

Европейские дипломаты признают, что последние контакты с американскими и украинскими представителями проходят непросто. Наряду с этим они готовятся к возможному сценарию, в котором Дональд Трамп в случае невозможности достичь соглашения может фактически отойти от вопроса войны.

Bloomberg предупреждает: существует риск, что США вообще выйдут из процесса, оставив Европу один на один с проблемой дальнейшей поддержки Украины. В таком случае странам ЕС придется решать, способны ли они обеспечить Киеву необходимую военную и финансовую помощь.

При этом, как подчеркивает издание, до сих пор непонятно, может ли Европа сформировать жизнеспособный долгосрочный механизм финансирования Украины.

Переговоры Зеленского с европейскими лидерами

Напоминаем, в понедельник, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Лондон для встречи с европейскими лидерами - премьер-министром Великобритании Кира Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить ключевые вопросы международной координации и поддержки Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что единство Европы и США является критически важным для установления мира между Украиной и Россией, отметив, что между союзниками нет недоверия и необходимо продолжать совместную работу.

Ранее Spiegel обнародовал якобы стенограмму секретного совещания европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание написало, что во время переговоров Макрон предупреждал, что США "могут предать" Украину и Европу по вопросу территорий.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер "играют в игры" как с Украиной, так и с Европой.

В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб отмечал, что Украину нельзя оставлять наедине в переговорах с Уиткоффом и Кушнером.

Владимир Зеленский Донбасс Война в Украине
