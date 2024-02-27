RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон анонсировал дебаты в парламенте по соглашению о безопасности с Украиной

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В парламенте Франции пройдут дебаты и голосование по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности с Украиной.

Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как сообщается, президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству "сделать заявление перед парламентом" относительно двустороннего соглашения о безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля и ситуации в Украине в целом, после чего будут "дебаты и голосование".

В Елисейском дворце не уточняют, какой именно вопрос будет касаться голосования. Следует отметить, что ратификации ни одного из двусторонних соглашений с союзниками не планировалось.

Также в администрации французского президента не назвали возможную дату дебатов в парламенте.

Гарантии безопасности для Украины

В июле 2023 года на саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К ней впоследствии присоединились еще несколько десятков стран ЕС и НАТО. Декларация предусматривает заключение двустороннего соглашения между страной-подписантом и Украиной.

Первое соглашение о гарантиях безопасности было подписано в начале января 2024 года с Британией. Во время визита в Европу в феврале этого года президент Владимир Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией.

Также недавно соглашение о гарантиях безопасности было подписано с Данией. А 24 февраля Украина заключила соглашения с Италией и Канадой.

Более подробно о гарантиях безопасности для нашей страны - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияЭммануэль МакронГарантии безопасности