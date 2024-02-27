Макрон анонсировал дебаты в парламенте по соглашению о безопасности с Украиной

Как сообщается, президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству "сделать заявление перед парламентом" относительно двустороннего соглашения о безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля и ситуации в Украине в целом, после чего будут "дебаты и голосование".

В Елисейском дворце не уточняют, какой именно вопрос будет касаться голосования. Следует отметить, что ратификации ни одного из двусторонних соглашений с союзниками не планировалось.

Также в администрации французского президента не назвали возможную дату дебатов в парламенте.

Гарантии безопасности для Украины

В июле 2023 года на саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К ней впоследствии присоединились еще несколько десятков стран ЕС и НАТО. Декларация предусматривает заключение двустороннего соглашения между страной-подписантом и Украиной.

Первое соглашение о гарантиях безопасности было подписано в начале января 2024 года с Британией. Во время визита в Европу в феврале этого года президент Владимир Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией.

Также недавно соглашение о гарантиях безопасности было подписано с Данией. А 24 февраля Украина заключила соглашения с Италией и Канадой.

Более подробно о гарантиях безопасности для нашей страны - в материале РБК-Украина.