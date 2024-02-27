Макрон анонсував дебати у парламенті щодо безпекової угоди з Україною

Як повідомляється, президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду "зробити заяву перед парламентом" стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого та ситуації в Україні загалом, після чого будуть "дебати та голосування".

У Єлисейському палаці не уточнюють, якого саме питання стосуватиметься голосування. Варто зазначити, що ратифікації жодної з двосторонніх угод із союзниками не планувалося.

Також в адміністрації французького президента не назвали можливу дату дебатів у парламенті.

Гарантії безпеки для України

У липні 2023 року на саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України. До неї згодом приєдналося ще кілька десятків країн ЄС та НАТО. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною-підписантом та Україною.

Перша угода про гарантії безпеки була підписана на початку січня 2024 року з Британією. Під час візиту до Європи у лютому цього року президент Володимир Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією.

Також нещодавно угода про гарантії безпеки була підписана з Данією. А 24 лютого Україна уклала угоди з Італією та Канадою.

Більш детально про гарантії безпеки для нашої країни - у матеріалі РБК-Україна.