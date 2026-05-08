В МАГАТЭ объяснили, где обогащенный уран Ирана и почему туда трудно попасть

07:44 08.05.2026 Пт
Вероятно, он до сих пор находятся на территории ядерного комплекса, по которому били американцы
В МАГАТЭ объяснили, где обогащенный уран Ирана и почему туда трудно попасть Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Большинство запасов обогащенного урана Ирана скорее всего до сих пор находятся на территории ядерного комплекса в городе Исфахан. Этот объект неоднократно становился целью для авиаударов США.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ситуация вокруг иранской ядерной программы остается критической. Ядерный центр в Исфахане серьезно пострадал во время июньской 12-дневной войны с Израилем. Также комплекс атаковали в рамках операций "Ревущий лев" и "Эпическая ярость" со стороны США.

МАГАТЭ пытается отследить судьбу опасных материалов с помощью космоса. Спутниковые снимки сейчас являются единственным источником информации.

Гросси сообщил, что разведка зафиксировала активность непосредственно перед началом масштабных боевых действий 9 июня 2025 года. Спутники компании Airbus заметили грузовик на территории центра, который перевозил 18 синих контейнеров.

Специалисты считают, что внутри был высокообогащенный уран. Спецслужбы и МАГАТЭ предполагают, что этот груз никуда не вывозили. Контейнеры, скорее всего, остались под завалами или в подземных хранилищах комплекса.

МАГАТЭ работает вслепую

Международное агентство по атомной энергии фактически потеряло физический доступ к объектам. Тегеран полностью игнорирует обязательства, ведь согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, инспекторы должны быть на месте.

Рафаэль Гросси откровенно признает сложность ситуации. Все данные сейчас являются лишь приблизительными оценками, а точных цифр нет ни у кого.

"Мы не смогли провести инспекцию или опровергнуть, что материал там есть, и что пломбы, пломбы МАГАТЭ, остаются там. Я надеюсь, что мы сможем это сделать, поэтому то, что я вам говорю, - это наша лучшая оценка", - сказал Гросси.

Какие последние новости о "ядерке" Ирана

Рафаэль Гросси уже предупреждал Трампа, что без МАГАТЭ невозможно установить полноценный контроль за ядерной программой Тегерана. Любая ядерная сделка между США и Ираном превратится в "иллюзию", если к процессу не привлекут международных инспекторов, заявил чиновник.

На фоне ночных взаимных ударов флотов США и Ирана Дональд Трамп уже заявил, что Тегеран никогда не получит возможность иметь ядерное оружие.

"Если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали, без сомнения", - заявил лидер США.

Ядерная программа Ирана и обогащенный уран весом более 400 кг являются основными темами переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Трамп заявляет, что обязательно вывезет всю "ядерную пыль с помощью экскаваторов" в США.

