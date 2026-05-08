Ираном управляют "лунатики": Трамп отреагировал на взаимные атаки флотов в Ормузе

Президент США изложил большое сообщение относительно событий этой ночью в Ормузском проливе, когда США и Иран обменялись морскими ударами. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера США в соцсети Truth Social .

Как известно, ночью войска США атаковали объекты в портах Кешм и Бандар-Аббас. Иранские информационные агентства сообщили о взрывах.

В ответ иранцы атаковали военные корабли Штатов к востоку от Ормузского пролива. Иран заявил о "значительных повреждениях" американских судов, а вот в Центральном командовании США это отвергают"

"Американские войска перехватили неспровоцированные иранские атаки и ответили ударами по войскам Ирана, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив", - сообщили в ведомстве.

Сам президент США Дональд Трамп атаки по иранским портам назвал "просто легким ударом".

Вот перевод полной реакции Трампа на события в Ормузе:

"Три американских эсминца мирового класса только что прошли через Ормузский пролив, очень успешно, под обстрелом. Не было нанесено никакого ущерба трем эсминцам, но большой урон нанесен иранским агрессорам. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными малыми лодками, которые используются для замены их полностью уничтоженного военно-морского флота. Эти лодки быстро и эффективно затонули на дно моря.

Ракеты стреляли по нашим эсминцам, и их легко сбили. Так же, прилетали дроны, и их сжигали в воздухе. Они красиво падали в океан, почти как бабочка, падающая на свою могилу!

Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран - не нормальная страна. Ими управляют ЛУНАТИКИ, и если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали, без сомнения. Но у них никогда не будет такой возможности, и так же, как мы сбили их сегодня, мы будем сбивать их гораздо сильнее и гораздо более жестоко в будущем, если они не подпишут соглашение БЫСТРО!

Наши три эсминца с их замечательными экипажами теперь вернутся к нашей морской блокаде, которая является настоящей "стеной из стали".

На вопрос журналистов об инциденте и будущем перемирия Трамп ответил: "Прекращение огня продолжается. Оно все еще действует".