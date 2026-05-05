Атака на ЗАЭС: часть оборудования радиационного контроля вышла из строя

09:04 05.05.2026 Вт
Россия не прекращает ядерный террор
Ирина Глухова
Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
МАГАТЭ зафиксировало последствия атаки дрона на Запорожскую атомную электростанцию. Повреждена часть оборудования, используемого для мониторинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии в соцсети X.

Как рассказали в агенстве, команда МАГАТЭ посетила Лабораторию внешнего радиационного контроля (ЛВК) Запорожской АЭС, через день после того, как, станция была атакована беспилотником.

Команда обнаружила повреждения некоторого оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории, которое больше не функционирует.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз подчеркнул критическую важность соблюдения принципов ядерной безопасности. Он призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных установок, чтобы избежать рисков катастрофы.

Россия не прекращает ядерный террор.

Напомним, в воскресенье 3 мая в очередной раз был зафиксирован прилет дрона на территории Запорожской АЭС. Тогда беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля вблизи Запорожской АЭС.

Весной 2026 года возле Запорожской АЭС дрон убил водителя - тогда удар пришелся по транспортной мастерской вблизи площадки станции, что в очередной раз подчеркнуло риски для жизни персонала.

Для оценки состояния критической инфраструктуры, от которой зависит работа АЭС, МАГАТЭ направило миссию в Украину для проверки подстанций АЭС. Эта проверка стала уже седьмой такой миссией агентства.

Россия ударила по Полтавщине ракетами и дронами: есть жертвы и более 30 раненых
