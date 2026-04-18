Битва за "ядерную пыль": Иран жестко ответил Трампу на планы вывезти уран

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Главный дипломат Ирана Эсмаил Багаи заявил, что передача урана даже не обсуждается. Чиновник назвал слова лидера США попыткой выдать желаемое за действительное.

"Обогащенный Ираном уран никуда не будет передан; передача урана в Соединенные Штаты не была для нас вариантом", - отметил Бахаи.

Сам Трамп во время выступления в Аризоне заявил, что намерен вывезти иранский высокообогащенный уран с помощью экскаваторов. Американский президент постоянно называет этот уран "ядерной пылью" после атак Вашингтона на объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо летом 2025 года.

"Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторов. И мы вывезем (ядерные материалы, - ред.) в США", - сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что Тегеран "не получит в обмен никаких денег". Также американский лидер не исключил возможности продолжения войны, если "сделка" с Ираном будет сорвана.