У МАГАТЕ пояснили, де збагачений уран Ірану і чого туди важко потрапити

07:44 08.05.2026 Пт
2 хв
Ймовірно, він і досі знаходяться на території ядерного комплексу, по якому били американці
aimg Пилип Бойко
У МАГАТЕ пояснили, де збагачений уран Ірану і чого туди важко потрапити Фото: очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Більшість запасів збагаченого урану Ірану скоріше за все досі знаходяться на території ядерного комплексу в місті Ісфахан. Цей об'єкт неодноразово ставав ціллю для авіаударів США.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ситуація навколо іранської ядерної програми залишається критичною. Ядерний центр в Ісфахані серйозно постраждав під час червневої 12-денної війни з Ізраїлем. Також комплекс атакували в рамках операцій "Ревучий лев" та "Епічна лють" з боку США.

МАГАТЕ намагається відстежити долю небезпечних матеріалів за допомогою космосу. Супутникові знімки зараз є єдиним джерелом інформації.

Гроссі повідомив, що розвідка зафіксувала активність безпосередньо перед початком масштабних бойових дій 9 червня 2025 року. Супутники компанії Airbus помітили вантажівку на території центру, яка перевозила 18 синіх контейнерів.

Фахівці вважають, що всередині був високозбагачений уран. Спецслужби та МАГАТЕ припускають, що цей вантаж нікуди не вивозили. Контейнери, найімовірніше, залишилися під завалами або в підземних сховищах комплексу.

МАГАТЕ працює наосліп

Міжнародне агентство з атомної енергії фактично втратило фізичний доступ до об'єктів. Тегеран повністю ігнорує зобов'язання, адже згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, інспектори повинні бути на місці.

Рафаель Гроссі відверто визнає складність ситуації. Всі дані зараз є лише приблизними оцінками, а точних цифр немає ні в кого.

"Ми не змогли провести інспекцію чи спростувати, що матеріал там є, і що пломби, пломби МАГАТЕ, залишаються там. Я сподіваюся, що ми зможемо це зробити, тому те, що я вам кажу, - це наша найкраща оцінка", - сказав Гроссі.

Які останні новини про "ядерку" Ірану

Рафаель Гроссі вже попереджав Трампа, що без МАГАТЕ неможливо встановити повноцінний контроль за ядерною програмою Тегерану. Будь-яка ядерна угода між США та Іраном перетвориться на "ілюзію", якщо до процесу не залучать міжнародних інспекторів, заявив чиновник.

На тлі нічних взаємних ударів флотів США та Ірану Дональд Трамп вже заявив, що Тегеран ніколи не отримає можливість мати ядерну зброю.

"Якби у них був шанс використати ядерну зброю, вони б це зробили, без сумніву", - заявив лідер США.

Ядерна програма Ірану та збагачений уран вагою понад 400 кг є основними темами переговорів між Вашингтоном та Тегераном. Трамп заявляє, що обов'язково вивезе весь "ядерний пил за допомогою екскаваторів" до США.

