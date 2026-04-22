Гросси предупредил Трампа: сделка с Ираном без МАГАТЭ - это лишь иллюзия

Любая ядерная сделка между США и Ираном превратится в "иллюзию", если к процессу не привлекут международных инспекторов. Без жесткого контроля обещания Тегерана не имеют никакого веса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси изданию The Telegraph .

Мирные договоренности на бумаге не гарантируют безопасности, заявил Гросси. Только его ведомство способно предоставить объективную картину того, что происходит на закрытых иранских объектах.

"Без проверки любая сделка не является сделкой. Это иллюзия сделки или обещание, выполнение которого неизвестно", - пояснил глава МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ в совершенстве знает каждый атомный объект в Иране и это позволяет обеспечить полную беспристрастность. Если стороны попытаются договориться кулуарно, мир не получит реальных гарантий. Гросси сомневается, что любой другой механизм, кроме проверок МАГАТЭ, сможет подтвердить выполнение обязательств.

План Трампа и угрозы военного вторжения

Также гендиректор МАГАТЭ раскритиковал возможность забрать обогащенный уран у Ирана силой. Гросси признает: армия США имеет для этого ресурсы, однако физическое изъятие топлива - это технический ад.

Военная операция несет в себе колоссальные вызовы. Нужно не просто зайти на объект, а безопасно манипулировать опасными веществами.

Главные проблемы силового сценария по Гросси:

сложная логистика: манипулировать и перемещать радиоактивные материалы крайне деликатно;

структурные разрушения: здания после бомбардировок становятся нестабильными, что блокирует доступ к хранилищам;

риски распространения: любая ошибка во время атаки может спровоцировать катастрофу.

"Ядерное домино": кто следующий в очереди за бомбой

Самый большой страх МАГАТЭ - ядерная гонка в виде "домино". Страны все чаще задумываются о собственном "ядерном щите", что может привести к опасной эпохе фрагментации.

Гросси выделил ряд государств, где уже идут дискуссии о собственном оружии:

Польша, Южная Корея и Япония (активно обсуждают разработку);

Турция, Саудовская Аравия и Швеция (рассматривают такую возможность).

"Идут разговоры о "дружественном распространении". Все это вызывает у меня беспокойство, потому что я считаю, что мир с 20 или более государствами, обладающими ядерным оружием, был бы чрезвычайно опасным", - заявил директор МАГАТЭ.