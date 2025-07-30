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МАГАТЭ проверила Запорожскую АЭС: что с радиационным фоном сейчас

Запорожская область, Среда 30 июля 2025 15:50
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МАГАТЭ проверила Запорожскую АЭС: что с радиационным фоном сейчас Фото: МАГАТЭ сделало заявление по радиации на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Уровень радиации на Запорожской атомной электростанции остается стабильным. Представители агентства, которые находятся на объекте, не зафиксировали повышения радиационного фона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что уровень радиации на Запорожской атомной электростанции остается стабильным.

"Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Украине подтверждает, что уровень радиации на объекте не повысился", - отметили в агентстве.

Заметим, что вчера, 29 июля, вечером в сети начала распространяться информация о том, что в Запорожье повысился уровень радиационного излучения.

Это якобы началось после того, как подул ветер со стороны временно оккупированной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

Однако Министерство внутренних дел и Минэнерго данную информацию опровергли. По их данным, уровень радиации в Запорожской области соответствовал норме.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, что военные Российской Федерации захватили Запорожскую атомную электростанцию в начале полномасштабной войны.

С тех пор оккупанты регулярно игнорируют правила безопасной эксплуатации ядерного объекта, что несет постоянную угрозу техногенной катастрофы. Более того, на территории ЗАЭС до сих пор размещена вражеская техника и личный состав.

На днях РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированной части Запорожской области зафиксировали столб дыма возле АЭС. Тогда же в регионе исчезло электроснабжение.

Однако как пояснили впоследствии в Минэнерго, тогда задымление возникло из-за лесного пожара, однако угроз ядерной безопасности нет.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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