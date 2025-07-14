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МАГАТЭ зафиксировало стрельбу на ЗАЭС: найдены гильзы возле реакторов

Понедельник 14 июля 2025 12:24
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МАГАТЭ зафиксировало стрельбу на ЗАЭС: найдены гильзы возле реакторов Фото: МАГАТЭ зафиксировали стрельбу возле энергоблоков ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали сотни выстрелов возле энергоблоков Запорожской АЭС. Гендиректор Рафаэль Гросси заявил о неприемлемой военной активности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

В ночь на 13 июля команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая работает на временно оккупированной Запорожской АЭС, зафиксировала сотни выстрелов из стрелкового оружия вблизи реакторных блоков станции.

По словам Гросси, стрельба продолжалась около часа, начиная с 22:00 по местному времени.

Члены миссии МАГАТЭ утром провели инспекцию территории и обнаружили многочисленные гильзы малого калибра возле блоков 5 и 6. Признаков серьезных повреждений или разбитых окон не зафиксировано.

МАГАТЭ сейчас выясняет обстоятельства инцидента. Гросси подчеркнул, что любая военная активность вблизи ядерного объекта - недопустима.

Он также напомнил о недавней эскалации атак дронами в районе ЗАЭС и в городе Энергодар, где проживает персонал станции.

Генеральный директор Агентства выразил глубокую обеспокоенность тем, что атаки дронов все чаще происходят вблизи украинских атомных электростанций.

По его словам, удар по любому ядерному объекту нарушает принципы безопасности, в частности Семь незаменимых столпов ядерной безопасности и Пять принципов для ЗАЭС, сформулированных МАГАТЭ в 2022-2023 годах.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожскую атомную электростанцию российские войска захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину.

С тех пор оккупанты систематически нарушают нормы безопасной эксплуатации ядерного объекта, что создает постоянную угрозу техногенной катастрофы. На территории станции они разместили военную технику и личный состав.

3 июня, Гросси прибыл в Украину и встретился с министром энергетики Германом Галущенко.

Во время однодневного визита в Киев гендиректор МАГАТЭ заявил, что угрозы ядерной безопасности в Украине остаются реальными и постоянными на фоне усиленных российских воздушных атак.

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Война в Украине Российская Федерация Запорожская АЭС
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